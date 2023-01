Policjanci z komisariatu na Osowej w Gdańsku prowadzą poszukiwania dwóch nastolatek. 16-letnia Karolina Bielak oraz 16-letnia Wiktoria Rompa po raz ostatni były widziane w miejscu zamieszkania 10 stycznia wieczorem. Policja prosi o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt lub udostępnienie informacji, które mogą być pomocne.



Gdańsk. Policja poszukuje 16-letniej Karoliny Bielak

16-letnia Karolina Bielak pochodzi z Gdańska. 10 stycznia około godz. 18.00 wyszła z mieszkania w dzielnicy Kokoszki. Informację o zaginięciu nastolatki przekazano 11 stycznia około 2.00, ponieważ 16-latka nie wróciła do domu. Po opuszczeniu miejsca zamieszkania nie kontaktowała się z rodziną. Zaginiona ma 170 cm wzrostu, niebieskie oczy, włosy rude do ramion. Jest szczupłej budowy ciała. Na prawym ramieniu ma tatuaż "HELLO KITTY". W dniu zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę i buty sportowe firmy Puma.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatki, są proszone o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji IX w Gdańsku przy ul. Balcerskiego 35, pod numerem tel.: 47 741 11 22 lub pod numerem alarmowym 112.

Gdańsk. Poszukiwana 16-letnia Wiktoria Rompa

Tego samego dnia zaginęła Wiktoria Rompa, mieszkanka Gdańska. Nastolatka wyszła z mieszkania w dzielnicy Kokoszki 10 stycznia przed godz. 19.00. Zgłoszenie o zaginięciu nastolatki przekazano 11 stycznia o godz. 2.00, ponieważ nie wróciła do domu. Nastolatka ma 158 cm wzrostu, brązowe włosy za ramiona, niebieskie oczy. Jest szczupłej budowy ciała, na twarzy ma pieprzyk. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne spodnie, jasną bluzę z kapturem, czarną kurtkę oraz szare buty. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać nastolatka, są proszone o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji IX w Gdańsku przy ul. Balcerskiego 35. Informacje można przekazać pod numerem tel.: 47 741 11 22 lub pod numerem alarmowym 112.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku informuje, że nastolatki mogą przebywać gdzieś razem.

