Krzysztof Żyśko, radny do niedawna związany z PiS, złożył mandat dzień po sesji budżetowej. Polityk złożył też wniosek o samoukaranie w związku z tym, że nakryto go na paleniu marihuany w miejscu pracy. Żyśko, który nazwał to "inhalacjami", otrzymał dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz musiał wpłacić poręczenie majątkowe.

3 Fot. Damian Kramski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl