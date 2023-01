Rozprawa Kajetana P. odroczona. Los "Hannibala z Żoliborza" w rękach biegłych

Rozprawa Kajetana P. - nazwanego przez media "Hannibalem z Żoliborza" - odbyła się w środę (11 stycznia). Toczyła się ona z wyłączeniem jawności, czyli za zamkniętymi drzwiami, bez udziału mediów. Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował o jej bezterminowym odroczeniu. Chce zapoznać się opiniami uzupełniającymi biegłych z dziedziny psychiatrii. Zostaną one dołączone jako materiał dowodowy do akt sprawy.

Rozprawa apelacyjna Kajetana P. W 2021 został skazany na dożywocie

W styczniu 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oskarżył Kajetana P. o zabójstwo lektorki języka włoskiego Katarzyny J. Według ustaleń, w lutym 2016 roku mężczyzna spotkał się z nauczycielką na warszawskiej Woli, a następnie ją zabił. Zwłoki przetransportował do wynajmowanego przez siebie mieszkania na Żoliborzu, które podpalił i uciekł - najpierw do Poznania, potem do Berlina, skąd poleciał na Maltę. Tam policja przerwała jego podróż. Mężczyzna został zatrzymany.

Podczas transportu do Polski Kajetan P. zaatakował konwojującego go funkcjonariusza. Mężczyzna trafił na oddział psychiatrii sądowej Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. Podczas badań napadł na psycholożkę więzienną. W takcie przesłuchania mężczyzna nie okazał skruchy. Z jego wyjaśnień wynikało, że lektorka była przypadkową ofiarą. Mówił, że postanowił zabić człowieka "w ramach pracy nad sobą i walki ze słabościami".

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kajetana P. na dożywocie. Zobowiązał go także do wypłaty 75 tys. zł "za doznaną krzywdę" rodzicom zamordowanej kobiety. Wymiar sprawiedliwości przychylił się również do opinii biegłych, że oskarżony, dopuszczając się zabójstwa i napaści, miał ograniczoną poczytalność.

Ruszyła apelacja od wyroku w sprawie Kajetana P. Będzie uchylenie wyroku?

Obrona i prokuratura wnosi apelację

Kajetan P. odbywa karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, gdzie przebywają m.in. skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. Leczenie ma przede wszystkim zapobiegać pogłębianiu się patologicznych cech osobowości więźniów.

Dwie strony wniosły apelację. Mecenas Piotr Dałkowski domaga się orzeczenia, że jego klient dopuścił się przestępstwa "w stanie, który wyłączał świadome podjęcie decyzji". Chce także zamiany dożywocia na ośmioletnią karę więzienia. Z kolei prokuratura nie zgadza się z prawną kwalifikacją wyroku sądu. Jego zdaniem Kajetan P. był poczytalny.

Sprawa Kajetana P. wróci do sądu. Obrońca chce uchylenia lub złagodzenia wyroku