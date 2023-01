Wrocław. 29-latek zmarł po interwencji policji. Prokuratura umorzyła postępowanie

Pełnomocnik rodziny zmarłego 29-latka, Wojciech Kasprzyk, poinformował portal tvn24.pl o umorzeniu postępowania w sprawie śmierci Łukasza Łągiewki. Uznano, że do zgonu młodego mężczyzny nie przyczynili się policjanci, którzy brutalnie spacyfikowali 29-latka w jego mieszkaniu na wrocławskim Psim Polu, ale bezpośrednią przyczyną śmierci było przedawkowanie kokainy. Rodzina nie zgadza się z decyzją prokuratury. W tej sprawie będzie składać zażalenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk o działaniach kompromitujących policję: To jest tak żałosne!

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie śmierci 29-latka

Mecenas Kasprzyk przekazał portalowi tvn24.pl, że postępowanie zostało umorzone 30 grudnia 2022 roku. Według ustaleń śledczych interwencja policjantów nie przyczyniła się do śmierci 29-letniego Łukasza. Zdaniem funkcjonariuszy interwencja przebiegła prawidłowo, a młody mężczyzna zmarł z powodu przedawkowania kokainy.

- Nie zgadzamy się z tym, że przedawkowanie kokainy było przyczyną śmierci Łukasza. Mamy opinię biegłego, która to wyklucza. Złożyliśmy wniosek o rekonstrukcję zdarzeń, która się nie odbyła. Naszym zdaniem policjanci przekroczyli uprawnienia, podobnie jak przy sprawie Igora Stachowiaka. Będziemy składać zażalenie na to umorzenie - mówi Wojciech Kasprzyk cytowany przez serwis.

Śmierć Łukasza Łągiewki

O śmierci 29-letniego Łukasza pisaliśmy w 2021 roku. Według relacji rodziny mężczyzna cierpiał na depresję. Jak opowiadała podczas konferencji prasowej siostra 29-latka z Wrocławia, ten 1 sierpnia zamknął się w domu. - Po prostu był chory, depresja jest chorobą. Nie wiedzieliśmy, co robić, bo to jest dorosły chłopak, prawnie nie byliśmy w stanie nic zrobić. Nie chciał nam otworzyć drzwi, martwiliśmy się. Zaczął nam pisać niepokojące SMS-y. Wezwaliśmy policję - relacjonowała.

Drzwi do mieszkania mężczyzny zlokalizowanego na wrocławskim Psim Polu okazały się antywłamaniowe, dlatego policjanci postanowili wezwać wsparcie. Przy pomocy narzędzi wyważono drzwi i uzbrojeni w pałki i gaz funkcjonariusze weszli do środka. "Gazeta Wyborcza" rozmawiała o całym zdarzeniu z krewnymi zmarłego, którzy byli obecni przy interwencji policji. - To nie były zwykłe policyjne pałki. To były takie metalowe, składane pałki teleskopowe. Tato zaczął krzyczeć "schowaj broń" i żeby przerwali tę akcję. Wtedy "prowodyr" uderzył go mocno łokciem w pierś i krzyknął: "To nie twoja sprawa obywatelu" - tłumaczyła w rozmowie z "Wyborczą" siostra Łukasza. - Potem jeden policjant przyklęknął mu na szyi i przyduszał, a policjantka na nogach. On próbował się wyrywać, krzyczał "pomocy". Wyszarpali go na korytarz, wtedy "prowodyr" uderzył go dwa razy w głowę - dodała.

Kobieta poinformowała także, że ich ojciec kilkukrotnie apelował do funkcjonariuszy o wezwanie negocjatora. Bezskutecznie. Młodemu mężczyźnie podano zastrzyk uspokajający, a następnie zakuto go w kajdanki. 29-latek został przewieziony do szpitala przy ulicy Kamieńskiego, gdzie kilkanaście godzin później zmarł.

Brakujący fragment nagrania z kamery

Sprawa od początku budziła kontrowersje, które z dnia na dzień narastały. Rozbieżności w relacjach krewnych zmarłego i policji przyczyniły się do upublicznienia fragmentu nagrania ze zdarzenia zarejestrowanego przez kamerę ulokowaną na mundurze jednego z funkcjonariuszy. - Nie ukrywam, że upublicznienie filmu jest dla nas dużym przeżyciem. Zdajemy sobie sprawę, że również dla rodziny, która obejrzy ten film, może to być przeżyciem. Jednak nie możemy pozwolić na obrażanie polskich policjantów i wprowadzanie opinii publicznej w błąd - informował na konferencji prasowej rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. - W tym filmie chcemy wykazać, że na miejscu byli umundurowani policjanci. Na miejscu był także nóż. Nawet nie jeden, bo na miejscu mamy bardzo widoczny nóż o długości ostrza około 20 cm, a w tle widzimy też drugi nóż - dodał. Zastrzegł również, że w prezentowane nagranie "nikt nie ingerował". Policjant poinformował jednak, że na konferencji nie opublikowano "ostatnich kilku sekund" filmu. Wiceminister Wąsik wskazywał wówczas, że na publikację całego materiału nie wyraziła zgody prokuratura.

"Gazeta Wyborcza Wrocław" zdołała dotrzeć do całości nagrania, z którego usunięto nie kilka, ale aż 80 sekund. Na nieopublikowanym przez policję fragmencie widać bicie pałką, czy przydeptywanie młodego mężczyzny. "Padają przekleństwa, słychać krzyki, jęki 29-latka i wołanie o pomoc. Widać, jak jeden z funkcjonariuszy staje butem na ręce 29-latka i przydeptuje ją do podłogi. Chwilę później któryś z policjantów chwyta mężczyznę za głowę, inny wykręca mu prawą rękę, kolejny zaś uderza 29-latka pałką w lewą rękę" - czytamy w "Wyborczej".

Jak podaje portal tvn24.pl o komentarz został zapytany podkomisarza Antoni Rzeczkowski z biura prasowego Komendy Głównej Policji. Podkreślił on wówczas, że końcówka nagrania nie została opublikowana "tylko i wyłącznie z uwagi na szacunek do zmarłego i jego bliskich".

Prokuratura: nie ujawniono żadnych urazów, które pozostawałyby w związku przyczynowo-skutkowym z jego zgonem

Śledztwo zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Podjęto taką decyzję z uwagi na uniknięcie oskarżeń o stronniczość. Tvn24.pl rozmawiał w listopadzie 2021 roku z rzeczniczką legnickiej prokuratury Lidią Tkaczyszyn. Poinformowała ona wówczas, że "u pokrzywdzonego mężczyzny nie ujawniono żadnych urazów, które pozostawałyby w związku przyczynowo-skutkowym z jego zgonem".

W trakcie postępowania przesłuchano wielu świadków w tym rodzinę Łukasza i jego sąsiadów, a także policjantów i strażaków, którzy brali udział w interwencji. Zeznania spisano także od ratowników medycznych zarówno tych z miejsca zdarzenia, jak i medyków udzielających pomocy młodemu mężczyźnie w szpitalu. W sprawie śmierci Łukasza Łągiewki nikomu nie postawiono zarzutów.