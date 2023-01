Chociaż ministerka Anna Moskwa obiecała latem 2022 roku zatrzymanie podwyżek za ogrzewanie na poziomie 42 proc., to już w grudniu mieszkańcy wielu regionów Polski otrzymali rachunki z informacją o podwyżkach cen ciepła. Kwoty te są wyższe o 100, 200, a czasem nawet niemal 500 proc. W Łasku metr sześcienny ciepłej wody może być w niektórych blokach trzykrotnie wyższy od cen w Warszawie.

Łask mierzy się z podwyżkami cen za ogrzewanie. PiS z kontrolą w samorządzie. "Zabrakło języka w gębie"

Wzrost cen ogrzewania sprawił, że czynsz za około 60-metrowe mieszkanie w Łasku w województwie łódzkim dochodzi do nawet 1200 złotych miesięcznie. Informacja o podwyżkach miała trafić do mieszkańców w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. 4 stycznia przed urzędem miasta odbył się protest, w którym uczestniczyło około 200 mieszkańców. Wśród nich był poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Polak oraz radny z tej partii - Przemysław Urban. Politycy przekonywali wzburzonych protestujących, że podwyżki to wina burmistrza, który odpowiada za miejską spółkę ciepłowniczą.

- Po to były działania rządu podejmowane w temacie wsparcia mieszkańców, po to były ustawy uchwalane, po to były pieniądze zabezpieczone w budżecie, żeby takich sytuacji jak w Łasku nie było nigdzie. Nie powinno być takich sytuacji nigdzie. I nie będzie - cytuje posła Polaka WP.pl. Polityk i relacjonujący wydarzenie regionalny oddział TVP powoływali się na ustawę, która rzekomo zabezpiecza mieszkańców przed podwyżkami wyższymi niż 42 proc., co jest nieprawdziwym sformułowaniem - lansowanym nawet przez ministerkę klimatu we wrześniu. Prezes URE ostrzegał już na jesieni, że mimo deklaracji Anny Moskwy, podwyżki za ciepło mogą być wysokie.

9 stycznia działacze PiS, w tym poseł Piotr Polak, przeprowadzili kontrolę poselską w ciepłowni i u burmistrza. Po niej nie zgłosili jednak żadnych nieprawidłowości. Źródło WP.pl twierdzi, że politykom "zabrakło języka w gębie", gdy dowiedzieli się, że taryfę zatwierdził prezes URE nominowany przez Mateusza Morawieckiego, a limity podwyżek ustaliła w ustawie ministerka Anna Moskwa. Poseł Polak nie ujawnił też stanowiska ws. ustaleń kontroli.

"Niech politycy z Warszawy mają odwagę powiedzieć, że takie decyzje podjęli"

W 2022 roku cena ciepła w Łasku wynosiła 60 złotych za GJ, ale od stycznia 2023 roku wynosi już 292 złotych za GJ, co zostało zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Jak przekazał burmistrz Gabriel Szkudlarek, ustawowa rekompensata nie pokrywa ogromnego wzrostu kosztów związanych z zakupem gazu i przesyłem ciepła.

- Jest mi przykro, że do sprawy wkradła się wielka polityka, rozgrywki i przerzucanie odpowiedzialności rządzących państwem na Bogu ducha winnych samorządowców. Solidaryzuję się z mieszkańcami, bo wzrost cen jest haniebny. Niech politycy z Warszawy mają odwagę powiedzieć, że takie decyzje podjęli - przekazał burmistrz, który wraz z prezesem ciepłowni w Łasku opublikowali list adresowany do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina i ministerki klimatu Anny Moskwy.

Z kolei prezes Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zachęca do podpisywania petycji. - No przecież sama minister Anna Moskwa mówiła, że podwyżki za ciepło będą zatrzymane na poziomie 42 proc. My mamy podwyżkę o 200 proc. To ja obrywam za to po głowie! - przekazał inż. Ireneusz Nowakowski. Sami mieszkańcy podzielili się na dwa obozy - część wierzy burmistrzowi i ciepłowni, pisząc o kłamstwach w TVPiS"; inni z kolei domagają się dymisji burmistrza miasta Łask.

