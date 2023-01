Dziennikarz Onetu dotarł do sprawozdania tarnowskiej prokuratury, z której wynika, że ksiądz pedofil Stanisław P. dopuszczał się przestępstw względem co najmniej 95 dzieci i nieletnich. Duchowny popełniał te czyny w każdej parafii w kraju i za granicą, do której został wysłany. "Sposób jego zachowania polegał na wybieraniu wśród grupy chłopców, 'ulubieńców' reprezentujących określony typ wyglądu" - piszą śledczy. W sprawie prowadzone jest obecnie postępowanie, dotyczące tego, czy doszło do przestępstwa niepowiadomienia organów ścigania o czynach księdza P.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl