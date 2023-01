Z ustaleń PAP w Prokuraturze Krajowej wynika, że skarga kasacyjna prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry dotyczy wyroku w sprawie śmierci kilkumiesięcznej dziewczynki. W trakcie dochodzenia śledczy ustalili, że młoda kobieta wezwała karetkę pogotowia po tym, jak zauważyła zatrzymanie oddechu u córki. Do przyjazdu medyków operator instruował ojca dziewczynki, jak jej pomóc. Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować życia dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Zbigniew Ziobro z kasacją do wyroku ws. śmierci niemowlęcia. "Obrażenia powstałe wskutek katowania"

W śledztwie dowiedziono, że dziewczynka chorowała na zapalenie płuc, które rozwinęło się w wyniku zaniedbań rodziców. Sekcja zwłok wykazała natomiast liczne, poważne obrażenia u dziecka, które dowodziły tego, że niemowlę było ofiarą przemocy. Poza pękniętymi żebrami, które mogły zaistnieć w wyniku nieumiejętnej reanimacji, dziecko miało też starsze złamania, ślady wylewów krwi i uszkodzenia w obrębie głowy, które miały powstać na skutek uderzania tępym przedmiotem lub ręką. "Osłabienie ciała połączone z obrażeniami powstałym wskutek katowania dziewczynki, w szczególności jej brutalnym rzuceniem do łóżka skutkującym urazem głowy, zakończyło się jej zgonem" - napisała w komunikacie do PAP Prokuratura Krajowa.

W momencie tego zdarzenia matka dziewczynki była już w kolejnej, zaawansowanej ciąży. Mimo tego zażywała amfetaminę, którą dostarczał jej mąż. W procesie sąd I instancji skazał matkę za zabójstwo, znęcanie się i doprowadzenie do uszkodzenia ciała dziecka na 13 lat więzienia. Ojciec dziewczynki został uznany winnym niezapobieżenia zbrodni na dziecku i udzielania matce narkotyków, przez co spędzi cztery lata w więzieniu. Sąd II instancji podtrzymał wyrok.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Porwanie 7-miesięcznej Kasi ze szpitala. Pielęgniarki spały

"Przemoc wobec córki stosowała wcześniej, kierując się egoistyczną motywacją zapewnienia sobie spokoju"

Zbigniew Ziobro nie zgodził się z tym wyrokiem i jako prokurator generalny skierował kasację do Sądu Najwyższego, domagając się ponownego rozpatrzenia sprawy. Według Prokuratury Krajowej kobieta powinna zostać skazana na dożywocie lub co najmniej 25 lat pozbawienia wolności. Według Ziobry sąd dał "za dużą rangę okolicznością cząstkowym", takim jak młody wiek matki czy jej niekaralność.

"Była świadoma działania na swój organizm narkotyków. Mimo to opiekując się córką, zażyła amfetaminę i będąc pod jej wpływem - co wynika z ustaleń postępowania - użyła wobec niej przemocy, której skutkiem był zgon dziecka. Przemoc wobec córki stosowała zresztą również wcześniej, kierując się egoistyczną motywacją zapewnienia sobie spokoju i uciszenia dziewczynki. Podkreślenia wymaga, że krytycznej nocy - po uszkodzeniu ciała niemowlęcia - kobieta udała się na spoczynek, zostawiając konającą dziewczynkę w łóżku" - napisała w skardze prokuratura, dodając, że świadczy to o "rzeczywistej i całkowitej obojętności" kobiety wobec losu jej dziecka.

Sędzia Pilśnik uniewinniona. Wcześniej została zawieszona przez Ziobrę

************

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".