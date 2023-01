We wtorek 10 stycznia odbyła się ostatnia rozprawa w sprawie zabójstwa Igora K., na której wygłoszone zostały mowy końcowe prokuratury i obrony. Głos zabrały także matka ofiary i sama oskarżona. Wyrok ma zapaść 23 stycznia.

Warszawa. Zabójstwo 21-letniego Igora K. "To była toksyczna, samolubna miłość"

Prokuratura żąda dla oskarżonej Karoliny B. 25 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Jednym z argumentów było to, że kobieta zadała Igorowi K. "bardzo precyzyjny" cios nożem, wykorzystując swoje umiejętności szermiercze i trzymając "nóż na sztorc" i "uderzając w górę", co zdaniem oskarżyciela nie mogło być przypadkowe. Zdaniem prokuratury Karolina B. już w momencie zadawania ciosu "wydała na ofiarę wyrok śmierci".

Prokuratura wymieniała, że Karolina B. schowała zakrwawiony nóż w szufladzie i przykryła ubraniami, a następnie wróciła do ofiary leżącej na klatce schodowej, gdzie znaleźli ich sąsiedzi. W przechwyconym grypsie (liście więziennym) przyznała się do zranienia partnera i podjęcia próby mataczenia. Motywem zbrodni miało być to, że 21-latek chciał się rozstać ze swoją partnerką. - Oskarżona starała się przekonać, że kochała Igora. Oskarżenie w to wierzy, ale to była toksyczna, samolubna miłość - mówiła prokuratorka, cytowana przez tvnwarszawa.pl za PAP. Na niekorzyść Karoliny B. ma świadczyć także opinia biegłych, którzy wykluczyli u oskarżonej ograniczenie poczytalności i zbrodnię w afekcie czy z powodu ataku paniki.

Matka Igora K. wstawiła się za Karoliną B. "Prosiła o pomoc, ale nikt jej nie udzielił"

Dużym zaskoczeniem było stanowisko matki zamordowanego Igora K., która podkreślała, że "oczy matki widzą także drugie dziecko - Karolinę oraz jej mamę, która "też by pewnie dała wszystko, by cofnąć czas". Kobieta dodała, że poznała Karolinę B. dopiero po śmierci syna i odwiedzała ją w areszcie. Według niej dziewczyna była zagubiona.

- Nie wiedziałam, że tak bardzo potrzebowała pomocy. Prosiła o pomoc, ale nikt jej nie udzielił ani przyjaciele, ani rodzice, ani ja (...). Tacy są ludzie o wysokiej wrażliwości. W ten sposób wyruszamy w drogę ku szaleństwu - powiedziała i zaapelowała, by dać oskarżonej szansę.

Obrończyni Karoliny B. twierdzi natomiast, że prokuratura "uparła się" na zamiar bezpośredni, chociaż jej zdaniem śledczy nie przedstawili "żadnego dowodu" na tego typu zabójstwo. Podkreśliła, że oskarżona nie uciekła z miejsca zdarzenia i chociaż "nieudolnie", to wzywała pomocy do Igora K. Uważała też, że świadkowie zostali przesłuchani "w sposób tendencyjny". - Dorobiono oskarżonej gombrowiczowską gębę. Gębę potwora (...). Gdyby chciała zabić, zrobiłaby to w mieszkaniu, nie na klatce. I celowałaby w głowę lub w serce, jeden z tych punktów, które gwarantują śmierć - przekonywała adwokat, dodając, że wg. niej było to nieumyślne spowodowanie śmierci i o taką kwalifikację czynu wystąpiła. Za to grozi natomiast od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Sama oskarżona po raz kolejny przeprosiła matkę ofiary i powiedziała, że "zrobi wszystko, by zastąpić jej zmarłego syna". - Igor stracił życie, a ja dobre imię i ukochaną osobę - mówiła przed sądem z płaczem. Powiedziała, że poczuwa się do winy jedynie w sprawie samodzielnego zażywania leków i nieszukania pomocy ws. własnego zdrowia.

Zabójstwo Igora K. Co ustalili śledczy?

Jak pisaliśmy, do zabójstwa doszło w nocy z 29 na 30 kwietnia 2021 roku w budynku przy ulicy Sarmackiej w Warszawie, gdzie znajdowało się mieszkanie Karoliny B. 21-letni Igor K. został znaleziony na klatce sąsiadów. Miał ranę kłutą w brzuchu i mocno krwawił. Nad nim pochylała się Karolina B. Na miejsce wezwano karetkę i policję. 21-latek zmarł kilkadziesiąt godzin później w szpitalu. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna został trafiony nożem z 15-centymentrowym ostrzem.

Proces ws. zabójstwa radnego Igora K. Świadkowie słyszeli krzyki 21-latka

Igor K. na co dzień mieszkał w Lublinie, gdzie był wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i marszałkiem Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Do Warszawy przeniósł się na studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był też posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży.

Karolina B. ukończyła prawo, zdobywając tytuł licencjata na kierunkach kryminologia i historia. Była na stażu w instytucjach centralnych, a nawet pracowała w gabinecie jednego z dyrektorów Kancelarii Premiera. Była prezeską fundacji Portia i działaczką stowarzyszenia KoLiber. Trenowała szermierkę i brała udział w turniejach szpady sportowej.