"Fenomen". Dokument o Jerzym Owsiaku to puszka wspomnień o Polsce. Jest słodko-gorzko

To nie tylko wspomnienie pierwszych finałów WOŚP. W dokumencie o Jerzym Owsiaku wraca program "Róbta co chceta" czy moment przeniesienia idei Woodstoku do Polski. Jest też jednak Radio Maryja i sporo goryczy. Pierwszy kinowy film dokumentalny o Owsiaku to encyklopedyczne podsumowanie 30 lat WOŚP i jej przyległości. Którego - o dziwo - dotąd nie mieliśmy.

