10 stycznia w godzinach wieczornych śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim poinformowali o odnalezieniu rozbitego śmigłowca na terenie kompleksu leśnego. Maszyna została znaleziona na terenie kompleksu leśnego nieopodal miejscowości Leśna Jania (woj. pomorskie).



Leśna Jania. Na terenie kompleksu leśnego znaleziono rozbity śmigłowiec

Tego samego dnia około godz. 19:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 51-letniego mieszkańca gminy Smętowo Graniczne. - Jak ustalili śledczy, zaginiony mężczyzna ok. godz. 13:00 wystartował z terenu prywatnego zielono-czarnym helikopterem marki Robinson R44 i odleciał w nieznanym kierunku - informuje asp. sztab. Marcin Kunka, oficer prasowy policji, cytowany przez portal starogardgdanski.naszemiasto.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia we wskazane miejsce skierowano policjantów z okolicznych posterunków. Towarzyszyli im również funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Na teren poszukiwań skierowano też śmigłowiec SAR Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Około godz. 21:00 do wszystkich służb trafiła informacja o znalezieniu rozbitego śmigłowca w kompleksie leśnym. Na miejscu katastrofy znaleziono też ciało pilota.

Pomorskie. Poszukiwany śmigłowiec rozbił się w kompleksie leśnym

Do późnych godzin nocnych trwało zabezpieczanie miejsca wypadku. Pracowały tam cztery zastępy straży pożarnej, służby medyczne oraz policja. Wszystkie okoliczności tego wypadku będzie teraz wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Według wstępnych informacji przekazanych przez portal starogardgdanski.naszemiasto.pl, w wypadku miał zginąć poszukiwany wcześniej 51-letni mężczyzna, pilot śmigłowca Robinson R44, pracownik firmy transportowej Son-Pol ze Smętowa Granicznego.

