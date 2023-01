Dwójka polskich wolontariuszy rannych w Ukrainie. Są w lubelskim szpitalu. Kobieta ma amputowane nogi

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do szpitala w Lublinie trafiła dwójka polskich wolontariuszy, rannych podczas wojny w Ukrainie. Dostarczali oni pomoc humanitarną w pobliżu linii frontu.

Dwójka wolontariuszy rannych na wojnie w Ukrainie dotarła do Polski. Ich stan jest stabilny

"Do szpitala klinicznego w Lublinie dotarła dwójka polskich wolontariuszy rannych w Bachmucie" - przekazało ministerstwo na Twitterze. Z rannymi rozmawiał w szpitalu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Resort przekazał też podziękowania fundacji Humanosh, która odpowiadała za transport do polskiej granicy oraz Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie.

"Polskie państwo nie zostawia swoich obywateli w potrzebie" - podsumowało Ministerstwo Zdrowia.

Kobieta ma amputowane nogi, mężczyzna ma ranę od odłamka pocisku.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że stan wolontariuszy jest stabilny.

Dodał też, że zostali oni ranni w okolicach Bachmutu, gdzie dostarczali pomoc humanitarną. - Wypakowywali z samochodu pomoc dla ludności, kiedy obok wybuchł pocisk moździerzowy. Niestety w przypadku wolontariuszki zakończyło się to amputacją goleni. Mężczyzna ma ranę od odłamka pocisku - przekazał Andrusiewicz cytowany przez polskieradio24.pl za PAP.

Rzecznik dodał, że gdy tylko polskie służby dowiedziały się o rannych, zorganizowano dla nich transport do kraju. - We wtorek po południu ambulanse z rannymi przekroczyły granicę, gdzie czekał już na nich transport medyczny z Lublina. Olbrzymie podziękowania dla personelu fundacji Humanosh, bez których transport rannych byłby znacząco trudniejszy. Pacjenci zostali przewiezieni do szpitala klinicznego w Lublinie - powiedział Andrusiewicz.