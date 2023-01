Do wypadku doszło we wtorek (10 stycznia) ok. godz. 13:15 w miejscowości Parzeń pod Płockiem (woj. mazowieckie) na drodze wojewódzkiej nr 559. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-letnia kobieta, wyprzedając inny pojazd, zderzyła się czołowo z toyotą corollą, którą kierował 58-latek.

Mazowieckie. Nie żyje 8-letni chłopiec

Kobieta wiozła dwoje dzieci - 6-letnią dziewczynkę i 8-letniego chłopca. - Wszystkie osoby poszkodowane w wypadku zostały przewiezione do szpitala - przekazała asp. Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej w Płocku, którą cytuje warszawski oddział TVP 3.

- Niestety, już w szpitalu, na skutek odniesionych obrażeń, zmarło jedno z dzieci, 8-letni chłopiec - dodała asp. Kowalska. Dwoje kierujących oraz 6-letnia dziewczynka zostało rannych. Ich stan jest stabilny.

Droga wojewódzka nr 559 do godziny 18:00 była zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu trwały czynności policji pod nadzorem prokuratora.

Wypadki na polskich drogach w 2022

Biuro Ruchu Drogowego poinformowało, że według wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu w 2022 roku odnotowano 21 324 wypadków drogowych. To o 1492 zdarzenia mniej niż w roku 2021 i o 2216 wypadków mniej niż w roku 2020 - podaje portal Moto Fakty. Choć liczba w ostatnich latach maleje, nie zmienia to faktu, że w ubiegłym roku zginęło 1883 osób.

Polska jest na 26 miejscu w rankingu bezpieczeństwa drogowego wśród 31 państw uwzględnionych w raporcie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) pod względem zgonów drogowych na milion mieszkańców - czytamy.

