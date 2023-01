Małopolskie. 12 Turków i kierowca w osobówce. Chcieli dostać się do Niemiec

W Chochołowie na Podhalu funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Ford S Max na polskich numerach rejestracyjnych. Wewnątrz pojazdu oprócz kierującego obywatela Ukrainy ujawnili 12 obywateli Turcji próbujących nielegalnie przekroczyć granicę.

Celem 12 Turków były Niemcy

Nagranie z zatrzymania opublikowała karpacka straż graniczna. Imigranci podróżowali nie tylko poupychani na tylnym siedzeniu 7-osobowego auta, ale także w bagażniku oraz na podłokietniku między przednimi siedzeniami. Łącznie samochodem podróżowało 13 osób.

Funkcjonariusze placówki SG w Zakopanem ustalili, że obcokrajowcy najpierw samolotem dostali się z Turcji do Serbii, a następnie pieszo przedostali się do Węgier. Stamtąd przez Słowację, samochodem nielegalnie dotarli do Polski. Obywatele Turcji docelowo mieli się dostać do Niemiec.

Zatrzymani trafią do Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców

Obywatele Turcji zostali zatrzymani w związku z naruszeniem warunków wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Żaden z nich nie posiadał ważnej wizy, która uprawniałaby ich do wjazdu na teren Rzeczypospolitej. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Zakopanem każdemu z nich wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu z 3-letnim zakazem wjazdu na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen. Dodatkowo Sąd Rejonowy w Nowym Targu po rozpoznaniu wniosków skierowanych przez komendanta placówki SG w Zakopanem, wydał postanowienia o umieszczeniu cudzoziemców w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców na okres trzech miesięcy. Trzech z nich ma trafić do ośrodka w Lesznowoli. Pozostałych 9 mężczyzn sąd skierował do placówki w Przemyślu.

Obywatel Ukrainy został aresztowany

Obywatel Ukrainy, który kierował pojazdem, został zatrzymany w związku z uzasadnionym podejrzeniem uczestniczenia w przemycie ludzi przez granicę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.