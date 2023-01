Objawy krakena. Jak rozpoznać nową mutację omikronu XBB 1.5?

Kraken cechuje to, że jest wyjątkowo zaraźliwy, rozprzestrzenia się z bezlitosną konsekwencją, powodując kolejne zachorowania na terytoriach m.in. Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Już trzy tygodnie temu ten wariant wirusa odpowiadał za 20 procent wszystkich zachorowań na COVID-19 w USA. Dwa tygodnie temu ich liczba powiększyła się dwukrotnie.

REKLAMA

Jakie są charakterystyczne objawy krakena, czyli mutacji omikronu XBB 1.5?

Objawy koronawirusa zmieniały się wraz z kolejnymi jego mutacjami i falami. Kraken powiela niektóre symptomy z poprzednich fal zachorowań, ponieważ daje się rozpoznać przez takie objawy jak kaszel, katar oraz bóle głowy, czy gardła. Dr Allison Arwardy z Departamentu Zdrowia Publicznego w Chicago wskazywała podczas konferencji prasowej na fakt, że objawy krakena w istocie są podobne do przeziębienia. Nie wykluczała jednocześnie objawów grypopodobnych, tyle że jest ich mniej. Stąd też obawy przed m.in. wysoką gorączką powinny być mniejsze.

Czy kraken jest groźny?

Objawy krakena, w porównaniu do pierwszych wariantów koronawirusa, wydają się być łagodne, jednak nowa mutacja jest niezwykle zakaźna i, co istotne, są na nią narażone także osoby w pełni zaszczepione, tyle, że przebieg choroby jest u nich łagodniejszy. Dr Barbara Mahon, epidemiolożka z CDC (Centers for Disease Control and Prevention - agencja rządu federalnego USA), podaje, że omikron XBB 1.5, czyli kraken nie zwiększył znacząco liczby hospitalizacji, czy przypadków śmiertelnych na obszarach USA, które zaatakował.

Zobacz wideo Rosati z covidem na sali sejmowej? Pytamy Sławomira Neumanna

Czy Polska ma się obawiać krakena?

Według ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) kraken może faktycznie spowodować wzrost liczby zakażeń COVID-19 w Europie, ale nie w ciągu najbliższego miesiąca. Teoretycznie mamy zatem czas, by przygotować się na nadchodzącą mutację, jednak sytuacja w Wielkiej Brytanii powinna nas wyczulić na zbliżającą się falę krakena.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.