Skarżysko-Kamienna. Baner Lotto na niedzielnej mszy. Kuria chce wyjaśnień, proboszcz przeprasza

Niedzielna msza święta w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) wywołała internetową burzę. To za sprawą banera reklamowego Totalizatora Sportowego, który stanął przed parafianami uczestniczącymi w nabożeństwie. Okazało się, że LOTTO było sponsorem koncertu kolęd organizowanego w kościele, w wykonaniu Zespołu Muzycznego Arco i parafialnej scholi. Ale ta wiadomość wcale nie uspokoiła internautów.

"Czy to był sponsorowany koncert, czy msza, to nie istotne, to nie jest miejsce dla takiego baneru reklamowego" - pisali komentatorzy.

Baner Lotto w kościele na niedzielnej mszy. Proboszcz przeprasza

"Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Parafii w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Arco oraz scholi parafialnej. Sponsorem tego wydarzenia, z inicjatywy Stowarzyszenia był Totalizator LOTTO z siedzibą w Kielcach. Pozyskane środki będą przekazane na działalność wykonawców koncertu" - pisze na stronie parafii proboszcz ks. kan. Jan Kularski.

"Przepraszam, że nie zostały zachowane wszystkie normy kościelne dotyczące przestrzeni sakralnej i czynności liturgicznych" - dodaje duchowny.

Kuria domaga się wyjaśnień

Onet rozmawiał z ks. Damianem Fołtynem, rzecznikiem Kurii Diecezji Radomskiej, który przekazał, że proboszcz został poproszony przez biskupa radomskiego o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i roli sponsora w nagłośnionym wydarzeniu.

Baner Lotto stanął w kościele. "Konfesjonał przerobią na kolekturę?"

- Zostały przypomniane mu zasady, według których takie inicjatywy powinny się odbywać. Ksiądz proboszcz, wyrażając zgodę na taką formę koncertu, nie zachował wszystkich norm kościelnych dotyczących przestrzeni sakralnej i czynności sakralnych, za co oficjalnie przeprosił w opublikowanym w społecznościowych mediach parafialnych oświadczeniu - przekazał Onetowi rzecznik.