Mężczyzna, ok. 30-letni, siłą zmusił nieletnią do obcowania płciowego w Łodzi w sierpniu 2019 roku. Do tej pory nie został zatrzymany. Śledczy udostępnili portret pamięciowy podejrzanego o popełnienie przestępstwa, prosząc o pomoc w jego zlokalizowaniu.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Mężczyzna sięgnął nastolatce pod spódnicę i zrobił zdjęcie. Został aresztowany

Łódź. Rysopis podejrzanego mężczyzny. Rozpoznajesz? Zadzwoń

Postępowanie prowadzą funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Jak przekazał Gazecie. pl rzecznik komendanta wojewódzkiego, tożsamość podejrzanego mężczyzny nie jest ustalona, a opublikowany rysopis został odtworzony z pamięci ofiary.

"Sprawca: mężczyzna w wieku około 30 lat, średniej budowy ciała, około 185 cm wzrostu, regularny kontur twarzy, ciemne, kręcone włosy częściowo przykryte kapturem, oczy jasne, na twarzy kilkudniowy zarost. Ubrany był w czarną bluzę oraz szare spodnie dresowe" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Osoby, które rozpoznają tego mężczyznę lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z wydziałem dochodzeniowo-śledczym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod nr telefonu 47 841 48 35, 47 841 12 00 w dni powszednie w godz. 8-16 lub całodobowo z dyżurnym jednostki tel. 47 841 22 50. Telefon alarmowy 112.

Poszukiwany mężczyzna Fot.: Łódzka policja

Zabiła konkubenta maczetą, bo zdenerwował ją bałagan. Aresztowana po 3 latach

Molestowanie seksualne

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli ty lub bliska ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>

Skazany za pedofilię, przebywa na wolności. I krąży pod blokiem ofiary