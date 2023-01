Czy to grypa? Ekspertka wylicza osiem objawów, z którymi trzeba szybko zgłosić się do lekarza

Zobacz wideo Z jakimi objawami infekcji powinniśmy się zgłosić do lekarza? Pytamy ekspertkę

Gościnią poniedziałkowej Porannej Rozmowy Gazeta.pl była prof. Agnieszka Mastalerz-Migas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, krajowa konsultantka w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezeska Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

REKLAMA

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Najbardziej zakaźny potomek omikronu może rozkręcić kolejną falę COVID-19

Grypa w Polsce. Masz te objawy? Koniecznie zgłoś się do lekarza

Ekspertka została zapytana o objawy, które powinny nas zaniepokoić i z którymi powinniśmy zgłosić się do lekarza. - Myślę, że każdy z nas miał infekcję przeziębieniową i wie, jak taka infekcja przebiega. Więc jeśli to jest taka klasyczna infekcja przeziębieniowa, kiedy mamy katar, trochę nas drapie w gardle, boli głowa, mamy niewysoką gorączkę i źle się czujemy, to są to objawy, które spokojnie możemy przetrwać, biorąc leki objawowe, zawierające leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe - powiedziała prof. Agnieszka Mastalerz-Migas.

- Oczywiście, kiedy pojawia się bardzo wysoka gorączka, czyli przekraczająca 39 stopni, która nie reaguje na leki, kiedy mamy sytuację, że chorujemy czwarty, piąty dzień i nadal wysoko gorączkujemy, źle się czujemy (...), kiedy zamiast czuć się coraz lepiej, czujemy się coraz gorzej, to jest moment, w którym powinniśmy zgłosić się do lekarza - podkreśliła specjalistka.

- Są też sytuacje skrajne, kiedy czujemy, że jest nam duszno, że gorzej nam się oddycha, kiedy mamy bardzo nasilony kaszel, kiedy nie jemy, nie pijemy, bo np. mamy intensywne wymioty, (...) czy kiedy pojawia się krwioplucie, czyli w wykasływanej wydzielinie są takie niteczki czerwone. To są już sygnały groźne. Kiedy przestajemy oddawać mocz, kiedy osoba starsza, którą się opiekujemy, zaczyna być splątana, czyli przestaje się logicznie porozumiewać, widzimy, że zachowuje się inaczej, jest spowolniała, podsypiająca, nie chce pić - to są takie sygnały, które powinny skutkować zgłoszeniem się do lekarza - wyjaśniła prof. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Kiedy powinniśmy udać się do lekarza? Rady ekspertki:

gorączka powyżej 39 stopni Celsjusza, której nie jesteśmy w stanie zbić za pomocą leków dostępnych bez recepty,

jeśli około czwartej, piątej doby choroba nie przechodzi, a my zamiast czuć się lepiej, czujemy się gorzej,

duszności, problemy z oddychaniem,

bardzo nasilony kaszel,

jeśli nie jemy, nie pijemy, bo np. mamy intensywne wymioty,

jeśli wystąpi krwioplucie,

jeśli przestajemy oddawać mocz,

jeśli osoba starsza przestaje się logicznie się porozumiewać, jest spowolniona, przestaje pić.

Ekspertka o grypie: "Odbijamy". Z tymi objawami zgłoś się do lekarza