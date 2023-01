Do zbrodni na łódzkich Bałutach doszło w nocy z 18 na 19 września 2020 roku, jednak dopiero 3 stycznia 2023 roku zatrzymano podejrzaną o morderstwo 53-letnią kobietę. Łodzianka śmiertelnie raniła maczetą i mieczem samurajskim swojego 69-letniego konkubenta. W 2021 roku kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, po analizie dowodów, ustalili nowych świadków i wytypowali potencjalnego sprawcę, co ostatecznie doprowadziło do zatrzymania 53-latki. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty sąd zastosował tymczasowy areszt wobec kobiety.

Łódź. Mężczyzna został zabity jednym ze swoich mieczy

Do zbrodni doszło w kamienicy przy ulicy Bema na łódzkich Bałutach. W nocy z 18 na 19 września 2020 roku na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która poinformowała służby o tym, że w mieszkaniu znalazła zakrwawionego znajomego. Na miejsce przyjechali łódzcy policjanci oraz służby medyczne. 69-letni ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala i mimo natychmiastowej operacji zmarł po dwóch dniach.

Jak wyjawili sąsiedzi, zamordowany Adam Ś. miał kolekcję mieczy, którą kompletował od lat. "Miał maczety, bagnety, miecze samurajskie" - opowiada Jerzy Denderski w rozmowie z dziennikiem "Fakt". - Sam mu zafundowałem jeden z nich. Do spółki z jego byłą. Ta kolekcja to nie byle co. Za taki miecz zapłaciliśmy przed laty 1,2 tys. zł, a miał takich może osiem albo i dziesięć. Wisiały na ścianie jak na wystawie - dodaje mężczyzna. Jak się okazało, to właśnie jeden z mieczy posłużył sprawczyni morderstwa jako narzędzie zbrodni.

Łódź. Sprawa zabójstwa maczetą została rozwiązana po blisko 3 latach

Przez ponad 2 lata łódzcy policjanci pracowali nad rozwiązaniem tej sprawy. Jak informuje mł. asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi "w dniu zdarzenia policjanci przeprowadzili szereg czynności procesowych. Wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków. Zebrany wówczas materiał dowodowy jednoznacznie nie wskazywał na osobę odpowiedzialną za ten czyn.". W 2021 roku zdecydowano się powrócić do śledztwa. Kryminalni z KMP w Łodzi ustalili nowych świadków zdarzenia oraz wytypowali potencjalnego sprawcę. Dzięki śledztwu 3 stycznia 2023 roku zatrzymano w Tarnowskich Górach 53-latkę.

Zbrodnia w Łodzi. 53-latka zaatakowała maczetą, bo "przeszkadzał jej bałagan"

Podejrzana i pokrzywdzony utrzymywali bliskie relacje. Z informacji udzielonych przez sąsiadów wynikało, że kobieta często nocowała w mieszkaniu mężczyzny. W trakcie przesłuchania kobieta przyznała się do popełnionej zbrodni i szczegółowo opisała przebieg zdarzenia. Z jej relacji wynika, że zdenerwowała się na bałagan, jaki zastała w mieszkaniu. W wyniku sprzeczki śmiertelnie raniła swojego 69-letniego konkubenta maczetą i mieczem typu katana. "Podejrzana usłyszała prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa. Ta zbrodnia zagrożona jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty sąd zastosował tymczasowy areszt wobec kobiety" - poinformowała łódzka policja.