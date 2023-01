Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku (woj. mazowieckie) zatrzymali 28-latka, który od dłuższego czasu miał znęcać się nad własnym ojcem. Mężczyzna został już tymczasowo zatrzymany i przebywa w areszcie.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Pandemia potęguje patologie. „Przemoc domowa to palący problem"

Pułtusk. 28-latek znęcał się nad ojcem. Mężczyzna wezwał policję

Policjanci z Pułtuska zostali powiadomieni o awanturze domowej w jednym z domów na terenie powiatu pułtuskiego. Zgłaszającym okazał się starszy mężczyzna, który oświadczył, że od dłuższego czasu syn jest wobec niego agresywny i znęca się nad nim zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Zwłaszcza jeśli jest pod wpływem alkoholu. "Z relacji mężczyzny wynikało, że syn wielokrotnie mu ubliżał, szarpał, kopał po całym ciele. Reakcja funkcjonariuszy w tej sytuacji mogła być tylko jedna, 28-latek został zatrzymany" - przekazała sierż. Renata Soból z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Pułtusk. Stracił ponad 78 tys. zł. Zakochał się w żołnierce z Syrii

Pułtusk. Agresywny mężczyzna został zatrzymany. Odpowie za znęcanie się nad własnym ojcem

Po zatrzymaniu 28-latka przez policjantów przedstawiono mu zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad ojcem. "Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności - poinformowała sierż. Renata Soból.

Pamiętajmy, że każdy, kto doświadcza przemocy domowej, powinien szukać pomocy. Możemy to zrobić, zgłaszając się do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Dramatyczny wypadek na pasach. Para z psem pod kołami przejeżdżającego auta