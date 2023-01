Kiedy w Polsce spadnie śnieg? Najpierw wichury, ulewy i burze

"Nad Europą panuje obecnie arcyciekawa sytuacja pogodowa. Podczas gdy na wschodzie szaleje zima i panuje silny mróz, na zachodzie kontynentu mamy przedwiośnie lub wręcz wiosnę" - podaje portal fanipogody.pl.

Cyklon Konstantyn przyniesie deszczowy front i silniejsze porywy wiatru

Cyklon Konstantyn w niedzielę 8 stycznia dotarł nad północną i zachodnią Europę. Jest to bardzo głęboki niż, który powoduje gwałtowne załamanie pogody. W Wielkiej Brytanii notuje się ciśnienie zaledwie na poziomie 950 hPa, co jest dość dużym wynikiem, jak na nasz region. Na wschodzie Europy ciśnienie przekracza natomiast 1030 hPa. Tak wysoka różnica, ponad 80 hPa, przekłada się na wysoki kontrast baryczny i sprzyja pojawianiu się wichur.

Bardzo silny wiatr notowany jest obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie wieje w porywach do 130 km/h. W Portugalii natomiast występują silne, konwekcyjne opady deszczu - ponad 100 mm na metr kwadratowy. Głęboki niż zacznie oddziaływać na pogodę w Polsce już w nocy z niedzieli na poniedziałek 9 stycznia. Wówczas w naszym kraju pojawi się pierwszy front z opadami.

Kolejny aktywny front z ulewnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru pojawi się w Polsce w środku tygodnia. Na południu i północnym wschodzie będą to natomiast opady deszczu ze śniegiem. Deszczowo ma być także pod koniec tygodnia - od piątku do niedzieli. Ulewom towarzyszyć będą dodatnie temperatury. Załamanie pogody nie będzie tak silne, jak na zachodzie Europy, jednak na pewno nie jest to pogoda charakterystyczna dla stycznia.

Kiedy spadnie śnieg? Prognozy nie są zbyt obiecujące

Na wschodzie natomiast działa duży, chłodny ośrodek, który sprawia, że na wschodzie Polski rano i w nocy pojawi się mróz. Nie będą to jednak duże spadki, jak w Rosji, gdzie lokalnie termometry pokazywały do -45 stopni (w części europejskiej). Do -30 stopni jest także w Norwegii i Szwecji, gdzie występują też śnieżyce.

Czy jest więc szansa, by w najbliższym tygodniu w Polsce pojawił się śnieg? Z map barycznych wynika, że mróz stopniowo oddala się od granic Polski. Temperatura poniżej zera będzie występowała lokalnie i krótko w nocy. Model GFS pokazuje silniejsze ochłodzenie i szanse na śnieg dopiero w drugiej połowie stycznia. Pamiętajmy jednak, że prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.

