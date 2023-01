Dolnośląskie. 47-latek zasnął w rowie, miał 3,5 promila. Czekał na niego wierny pies

Jak czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w województwie dolnośląskim, do zdarzenia doszło we wtorek 3 stycznia. Około godziny 9 policjanci z drogówki otrzymali zgłoszenie dotyczące pojazdu, który wpadł do rowu w miejscowości na terenie powiatu karkonoskiego.

Dolnośląskie. Pies czekał na swojego właściciela, który spał w rowie po tym, jak wjechał w niego samochodem

Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu zauważyli opla, który znajdował się w rowie obok drogi publicznej. W rowie, poza samochodem, spał 47-latek - jak się okazało kierowca pojazdu. Dobudzony przez policjantów mężczyzna wyjaśnił im, że jechał samochodem razem z psem, który wiernie czekał obok auta.

Policjanci od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania i był dopiero w trakcie kursu na prawo jazdy.

"Mieszkaniec powiatu karkonoskiego trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i dalszych czynności. Wczoraj w Komisariacie Policji w Kowarach usłyszał zarzuty w tej sprawie. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie on przed sądem, a grozić mu może nawet do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat. Funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłej kary grzywny samochód, którym poruszał się mężczyzna" - czytamy w komunikacie jeleniogórskiej policji.

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.

