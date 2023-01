Na początku stycznia w Płońsku (województwo mazowieckie) doszło do potrącenia pieszych przechodzących przez pasy na ul. Młodzieżowej. "Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że kierujący fordem 29-letni raciążanin, jechał od strony ronda na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Jaworskiego. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszym" - podaje Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

Płońsk. Para z psem potrącona na przejściu dla pieszych

Mieszkańcy Płońska, 37-letni mężczyzna i 34-letnia kobieta, zostali przewiezieni do szpitali w Ciechanowie i Płońsku z obrażeniami ciała. Prowadzony przez nich na smyczy pies nie przeżył potrącenia samochodem. "Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie. Wyjaśniane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia" - informuje policja.



Potrącenie na pasach. Policja apeluje o ostrożność

1 czerwca 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od tej pory piesi chcący przejść przez jezdnię mają pierwszeństwo, zabronione jest jednak korzystanie w tym czasie z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych.

"Ostrożność to jedna z cech, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu" - podkreśla policja i dodaje, że kierowca, zbliżając się do pasów, powinien zmniejszyć prędkość na tyle, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego będącego lub dopiero wchodzącego na przejście.

"Piesi również, zanim wkroczą na 'zebrę', powinni się rozejrzeć i upewnić, czy mają ku temu odpowiednie warunki. Warto zauważyć, że piesi, rowerzyści oraz motorowerzyści należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, która jest szczególnie narażona na tragiczne skutki podczas zdarzeń drogowych" - dodaje policja, podkreślając także, że piesi mają obowiązek korzystania z elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym, jednak warto korzystać z tego rozwiązania także w mieście, "gdzie pewna część przejść dla pieszych czy też ulic wciąż pozostaje niedostatecznie doświetlona".

