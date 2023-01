1 stycznia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) otrzymali nietypowe zgłoszenie. Pracownica jednego z miejskich sklepów poinformowała, że do sklepu przyszło dziecko, które nie wie, gdzie są jego rodzice.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak może wyglądać wykorzystanie dronów w ratownictwie. Operacja "Znajdź i uratuj"

Iława. Czterolatek zamknął rodziców na działkach, po czym poszedł sam do sklepu

Po godz. 12:00 w Nowy Rok policjanci z komisariatu w Iławie otrzymali telefon od pracownicy jednego z miejskich sklepów. "Około 5-letni chłopiec przyszedł do sklepu, chyba nie mówi po polsku, nie wie, gdzie są jego rodzice" - powiedziała oficerowi dyżurnemu kobieta, która spotkała chłopca w sklepie. Przekazała również, że dziecko nie potrafi powiedzieć, gdzie dokładnie mieszka.



Na miejsce natychmiast wysłano policyjny patrol, który zaopiekował się chłopcem. "W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że chłopiec ma 4 lata. Młody mieszkaniec Iławy wiedział, że jest w bezpiecznym otoczeniu i policjanci przyjechali, aby mu pomóc, dlatego bez wahania pokazał, gdzie mieszka" - przekazała st.asp. Joanna Kwiatkowska z policji w Iławie.

Zielona Góra. Miesięczny chłopiec znaleziony w oknie życia u Elżbietanek

Iława. Podczas spaceru czterolatek uciekł rodzicom

W trakcie dalszych czynności chłopiec wskazał funkcjonariuszom swoje miejsce zamieszkania. "W drodze do jego domu funkcjonariusze spotkali zmartwioną mamę. Oświadczyła, że była z synem i mężem na spacerze w lesie, kiedy wracali przez działki, rezolutny 4-latek pobiegł przodem i zamknął przed rodzicami furtkę na klucz" - poinformowała st.asp. Joanna Kwiatkowska.



Chłopiec miał się następnie pożegnać z rodzicami (powiedział "pa pa") i uciec. Ci skierowali się do innego wyjścia i zaczęli szukać syna. Po pewnym czasie chłopiec cały i zdrowy wrócił do rodziców w towarzystwie policjantów.

Kobieta zepchnęła 3-latkę na tory kolejowe na dworcu w Portland [WIDEO]