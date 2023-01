Na początku listopada 2022 roku w Oświęcimiu doszło do morderstwa młodej kobiety. Ciało znalazł ojciec 26-latki. Ofiara miała na ciele ranę ciętą, zadaną ostrym narzędziem. Podejrzanym o zabójstwo jest 25-letni obywatel Norwegii Ingebrigt G., który uprowadził ich pięcioletnią córkę Mię. Po ponad dwóch miesiącach od tragedii na rozmowę z Wirtualną Polską zgodził się ojciec zmarłej.

Zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu. Ojciec kobiety opiekuje się pięcioletnią wnuczką

Pan Marek przyznaje, że gdy jego pięcioletnia wnuczka została odnaleziona, poczuł ulgę, ale także niepewność, co dalej. Mężczyzna stara się, by życie pięciolatki wróciło do względnej "normalności". Dziewczynka mieszka wraz z nim, ma swój pokój, chodzi do przedszkola, na dodatkowe zajęcia, ma kontakt z rówieśnikami i rodziną. - To dla niej namiastka tego, co miała wcześniej, to buduje jej spokój i zaufanie - podkreśla 51-latek.

Dziadek Mii podkreśla, że od początku otrzymał duże wsparcie od wielu osób. - Nawet nie pamiętam, czy podziękowałem za to tym wszystkim ludziom - przyznaje i dodaje, że początkowo był sceptyczny pomysłowi utworzenia zbiórki. - Przecież są rodziny, które bardziej tego potrzebują - mówi. Ostatecznie mężczyzna zdecydował się jednak na ten krok, by zabezpieczyć potrzeby Mii - zarówno obecne, jak i te w przyszłości. - Teraz w obliczu czekających nas wydatków, chciałbym podziękować pomysłodawcom tej inicjatywy, głównie pani dyrektor i panu Janowi - podkreśla. Inicjatywę wesprzeć można pod tym adresem.

Oświęcim. Ingebrigt G. z zarzutem zabójstwa. "Złożył obszerne wyjaśnienia"

Oświęcim. Pan Marek opiekuje się pięcioletnią Mią. "Zdaję sobie sprawę, że może mi być trudno sprostać potrzebom finansowym"

"W ciągu jednej chwili straciłem jedyną córkę, którą sam wychowywałem i zostałem postawiony przed trudnym wyzwaniem opieki nad pięcioletnią ukochaną wnuczką. Mam obecnie 51 lat i zdaję sobie sprawę, że w przyszłości może mi być trudno sprostać potrzebom finansowym związanym z wychowaniem wnuczki. Zastanawiając się nad tym, co będzie dalej, zaczynam powoli widzieć obciążenia i zobowiązania, jakie rodzą się, gdy patrzę w przyszłość. Po tej tragedii Mia przez wiele lat będzie potrzebowała pomocy i wsparcia psychologicznego" - czytamy na stronie zbiórki.

Mężczyzna zaznacza, że wielu wydatków, które zapewne pojawią się w przyszłości, nie jest na razie w stanie nawet określić. Aktualnie jednak istotne jest wsparcie psychologiczne dla dziecka, zabezpieczenie jego dalszej edukacji i potrzeb bytowych, przystosowanie mieszkania do potrzeb pięciolatki, a także koszty prawne związane z uregulowaniem spraw związanych z opieką nad dzieckiem oraz śmiercią córki.



Sprawa Ingebrigta G. Dania pyta, czy orzekał będzie "legalny sędzia"

Norweg Ingebrigt G. z zarzutem zabójstwa. Ojciec zmarłej: Nie wiem, jakie plany ma jego rodzina

W rozmowie z portalem mężczyzna przyznaje także, że od tragedii nie ma praktycznie żadnego kontaktu z rodziną Ingebrigta G. "Nikt z nich nie zapytał jak radzi sobie z tragedią" - podkreśla WP. 51-latek zastanawia się, jakie plany może mieć rodzina mężczyzny wobec pięcioletniej Mii. - Przecież oni też mają prawo ubiegać się o opiekę nad wnuczką. Czy o to wystąpią? Nie wiem - przyznaje. Sąd przyznał mężczyźnie tymczasowe prawo do opieki nad pięciolatką.

W środę 4 stycznia Prokuratura Okręgowa w Oświęcimiu przekazała, że Ingebrigtowi G. zostały przedstawione zarzuty dotyczące zabójstwa i uprowadzenia. Z udziałem mężczyzny została także przeprowadzona wizja lokalna.