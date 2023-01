Orszaki Trzech Króli w 800 miejscowościach. Duda: Ważny gest solidarności z przyjaciółmi z Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podziękowali uczestnikom Orszaków Trzech Króli za barwne pochody i wspólne kolędowanie. W swoim przesłaniu para prezydencka zaznaczyła, że dzięki imprezom organizowanym przez Fundację Orszak Trzech Króli ulice miast i miasteczek emanują ciepłem mimo styczniowych chłodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Glapiński o działaniu „w poprzek" celów rządu. I o szczytach: Rysy. Rysów, Giewontu!

Ulicami 800 miejscowości przeszły Orszaki Trzech Króli

- Dziękujemy za barwne pochody i za wspaniałe stroje kolędników. Za serce i radość, jakie wkładają państwo we wspólny śpiew - powiedział Andrzej Duda. - Tworzą państwo wielką wspólnotę, otwartą na wszystkich, którzy chcą dołączyć do Orszaków Trzech Króli. W ten sposób stały się one już tradycją w setkach miast i miejscowości na pięciu kontynentach. Gratulujemy tego wyjątkowego sukcesu oraz wielu imprez i inicjatyw, które towarzyszą orszakowi - dodała Agata Kornhauser-Duda.

Pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda" ulicami Warszawy przeszedł XV Orszak Trzech Króli. Wśród uczestników pochodu był biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha, który pogratulował organizatorom, a także złożył życzenia uczestnikom i słuchaczom Polskiego Radia. - Gwiazd na niebie jest miliony. Na niebie naszej kultury i naszego życia też, i łatwo jest ulec pokusie - iść raz za jedną, raz za drugą, raz za trzecią i nie dojść nigdzie - powiedział duchowny. - Życzę wszystkim i sobie wierności jednej gwieździe. Ona nas zaprowadzi - dodał biskup.

Następcy Franciszka? Dyplomata, mediator i przeciwnik gender - papabile

Podobnie jak rok temu podczas warszawskiego orszaku zbierane były pieniądze na szkołę zawodową w Kenii zlokalizowaną przy największym na świecie slumsie. Dzięki szkole uczniowie zdobywają zawód, który pozwala im zarobić na życie i rodzinę - tłumaczył Adam Sulik z Fundacji Pomocy Afryce. Organizacja zajmuje się wsparciem medycznym i edukacyjnym w tym regionie świata. Zebrane środki są przeznaczane na budowę szkoły i stypendia dla uczniów. Z datków Orszaków Trzech Króli udało się w ubiegłym roku sfinansować wyposażenie stacji diagnostycznych przy technikum, stypendia dla ponad dwudziestu uczniów oraz sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych.

"Ważny gest solidarności z przyjaciółmi z Ukrainy"

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podziękowali Fundacji Orszak Trzech Króli za inicjatywę wspólnego polsko-ukraińskiego kolędowania. - To ważny gest solidarności z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy - tymi, którzy przebywają w Polsce oraz tymi, którzy pozostali w swojej ogarniętej wojną ojczyźnie. Ufamy, że już wkrótce zagości tam sprawiedliwy pokój - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Kacper, Melchior oraz Baltazar w asyście rycerzy, pastuszków i muzyków przeszli w Orszaku Trzech Króli w Krakowie. Trzy pochody - każdy prowadzony przez jednego z mędrców - wyruszyły z różnych części miasta i symbolizowały Europę, Azję i Afrykę. Wszystkie spotkały się na Rynku Głównym, aby oddać pokłon Świętej Rodzinie. Pieniądze w trzech orszakach były zbierane między innymi na wsparcie osób w kryzysie bezdomności.

Patronem medialnym Orszaku 2023 jest Polskie Radio.

Hiszpania. Wypadek podczas Orszaku Trzech Króli. Nie żyje 72-latka