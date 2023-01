Marianna Schreiber idzie do wojska. "Mam nadzieję, że przeżyję szkolenie". Co z "Mam dość 2023"?

Żona wiceministra PiS Łukasza Schreibera była już modelką, raperką, aktorką, dziennikarką, polityczką i piłkarką. Teraz postanowiła zostać żołnierką. Miesiąc temu Schreiber stwierdziła, że mężczyźni nie chcą iść do wojska, a ona chętnie gotowa jest wstąpić do armii, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. W swoim poście postawiła warunek, że jeżeli otrzyma dwa tys. serduszek, zrobi to już teraz. Post spotkał się z dużym odzewem i otrzymał ponad 15 tys. polubień. Influencerka i aspirująca polityczka postanowiła wywiązać się ze swojej obietnicy.

Marianna Schreiber idzie do wojska

Już w grudniu 2022 roku Marianna Schreiber złożyła wniosek o powołanie jej do terytorialnej służby wojskowej. Zmieniła jednak zdanie i uznała, że chciałaby zostać także żołnierką zawodową. Napisała wtedy w mediach społecznościowych: "Podjęłam decyzję i poszłam o krok dalej. 4 stycznia przejdę badania w sprawie szkolenia się na żołnierza zawodowego. Wówczas odbędę szkolenie 28-dniowe od 20 lutego. Następnie 11-miesięczne przygotowanie odbywające się codziennie. I żaden hejter nie będzie pluł mi w twarz".

W środę 4 stycznia 2023 influencerka przekazała, że po siedmiu godzinach badań opuściła wojskowe centrum rekrutacji. Dzień później Schreiber pokazała dokumenty, z których wynika, że udało jej się spełnić złożoną obietnicę. W piśmie można przeczytać "Powołuję panią Schreiber Mariannę do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w okresie od dnia 20.02.2023 roku na pełny okres pełnienia służby. Termin stawiennictwa: 20.02.2023".

"Mam nadzieję, że przeżyję"

- Wczoraj odbyłam około siedmiogodzinne badania w Wojskowym Centrum Rekrutacji na Mokotowie, a na Ochocie badania psychologiczne. 20 lutego będę wyjeżdżała na 28-dniowe skoszarowane szkolenie, mam nadzieję, że je przeżyję - przekazała Schreiber na nagraniu zamieszczonym w poście.

Jednocześnie aspirująca polityczka stwierdziła, że nie ma zamiaru skończyć ze swoimi wcześniejszymi projektami. - Chciałam wam przekazać, żebyście się nie martwili, jeżeli chodzi o politykę, o partię Mam Dość 2023 - powiedziała. Zapewniła także, że nadal będzie obecna w mediach i czeka na wybory 2023.