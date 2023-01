Wielkopolska. Ciała oskórowanych zwierząt w lesie. Sprawę bada prokuratura

W Nowy Rok jedna z mieszkanek powiatu kościańskiego w niewielkim lesie w Ignacewie znalazła truchła oskórowanych zwierząt. Trzy leżały w trawie, kolejne w czarnym, foliowym worku. Makabryczne zdjęcia pojawiły się na facebookowej stronie Spotted Kościan. Autorka napisała "nie pozdrawiam typa, który w lasku na Ignacewie zostawił to". Zdecydowaliśmy nie publikować zdjęć ze względu na ich drastyczny charakter.

REKLAMA

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Bożek: Sam widziałem jak ludzie w Tatrzańskim Parku Narodowym dokarmiali zwierzęta. Coś nieprawdopodobnego

- Na miejscu zostały zabezpieczone zwłoki tych zwierząt i przesłane do badań, które mają ustalić, co to były za zwierzęta i czy żyły w trakcie skórowania - mówi w rozmowie z TVN24 Jarosław Lemański z kościańskiej policji. Jak przypomina portal, podobna sytuacja miała miejsce dwa lata temu pod Śmiglem. Wówczas znaleziono w lesie porzucone trzy truchła. Sprawy nie udało się wyjaśnić.

Warszawa. Pociąg śmiertelnie potrącił 14-latkę na przejściu dla pieszych

Prokuratura w Kościanie prowadzi postępowanie. To prawdopodobnie zwłoki lisów

Jak ustaliła Interia, prokuratura podjęła działania w tej sprawie. - Wykonujemy czynności w trybie postępowania w tzw. niezbędnym zakresie, więc truchła zostały zabezpieczone. Będą przewiezione do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie powołaliśmy biegłych - mówi w rozmowie z Interią prokurator Magdalena Mazur-Prus z Prokuratury Rejonowej w Kościanie.

Władimir Putin ogłasza zawieszenie broni. Jest odpowiedź Ukrainy

Jak podaje portal, według przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt, są to prawdopodobnie zwłoki lisów. Sezon na ich skórowanie przypada na listopad i grudzień. W okolicach Kościana znajduje się kilka ferm lisów i norek. Za uśmiercenie zwierzęcia wbrew przepisom grożą trzy lata więzienia.