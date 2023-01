Śmierć 40-latki i jej trzyletniego dziecka w Karkonoszach. Podano dramatyczne informacje

2 stycznia po południu czeskie służby poinformowały o znalezieniu ciała 40-letniej Jane K. i jej trzyletniego syna Adama C., którzy od 30 grudnia byli poszukiwani w czeskich Karkonoszach.

W poszukiwaniach zaginionych udział brały wszystkie grupy ratownictwa górskiego w Czechach. Około 150 osób ponownie przeszukało okolice czeskiej miejscowości Pec pod Śnieżką i samą Śnieżkę. Na miejsce skierowany został helikopter.

Tragedia w Karkonoszach. Nie żyją 40-latka i jej trzyletni syn

Jak czytamy w czeskich mediach, policja wypowiedziała się na temat przyczyny śmierci kobiety i dziecka. - Po zbadaniu znalezionych ciał biegli z zakresu kryminalistyki stwierdzili, że doszło do gwałtownych zgonów. Mamy podejrzenie morderstwa i samobójstwa. To zostało potwierdzone także przez biegłego z zakresu medycyny sądowej - przekazała Iva Kormosova, rzecznik policji w Hradec Kralove, którą cytuje portal idnes.cz. Biegły stwierdził, że śmierć nastąpiła 28 grudnia. Z nieoficjalnych ustaleń czeskich mediów wynika, że kobieta udusiła dziecko, a następnie odebrała sobie życie. Tej informacji nie komentuje policja.

W pierwszy dzień świąt (25 grudnia) Jane K. wynajęła pokój w pensjonacie w czeskiej miejscowości turystycznej. Niedługo po tym zaginięcie kobiety zgłosił jej partner i ojciec chłopca. Pokój, który wynajmowała 40-latka był zamknięty na klucz, a po jego otwarciu policjanci odkryli, że wewnątrz znajdują się rzeczy kobiety. Przed pensjonatem został także jej samochód. W największej w ostatnich latach akcji poszukiwawczej prowadzonej w czeskich Karkonoszach uczestniczyło ponad sto osób - głównie ratownicy górscy i policjanci z psami tropiącymi - oraz policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną. Dziś do działań włączyło się 20 ratowników z polskiego GOPR-u.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.