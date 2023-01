Tomasz Lis wraca do pracy przy nowym projekcie. Nie szczędzi złośliwości kolegom po fachu

Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska rozwiązało umowę z Tomaszem Lisem 24 maja ubiegłego roku w trybie natychmiastowym. Po tej decyzji WP opublikowała rozmowy z byłymi współpracownikami Lisa, którzy oskarżali go o mobbing. Według ustaleń pierwsze zgłoszenia o niedopuszczalnym zachowaniu naczelnego pojawiły się w 2018 r. Lis miał kilkukrotnie publicznie wyśmiewać wygląd i ubiór jednego z dziennikarzy i robić przy tej okazji niestosowne porównania.

Po kilku miesiącach bez pracy i przejściu kolejnego udaru Lis poinformował, że wraca z nowym przedsięwzięciem.

Ważne miejsce moich ostatnich spotkań - drukarnie. Już za kilka tygodni ruszy zakładane przeze mnie wydawnictwo TOMY. Plan wydawniczy tworzy się szybko. Start wkrótce

- napisał na Instagramie.

Tomasz Lis wraca do pracy przy nowym projekcie. "Będę radził sobie sam"

Były naczelny "Newsweeka" nie powstrzymał się od złośliwości pod adresem swojego następcy Tomasza Sekielskiego.

Żadnych zbiórek nie przewiduję, tym bardziej że mam wrażenie, iż ostatnio apetyt ludzi na nie znacznie spadł po przykrych doświadczeniach - zbiórki na projekty, których efektów nikt na swoje oczy nie widział. Będę więc radził sobie sam

- to niezbyt ukryta aluzja pod adresem działalności braci Sekielskich. Gdy tworzyli publiczną zbiórkę na ich działalność reporterską, zapewniali, że zajmą się tematem m.in. SKOK-ów i Jana Pawła II. Obydwa filmy na razie nie powstały.

Przypomnijmy, że Tomasz i Marek Sekielscy są autorami dokumentów o pedofilii w polskim kościele "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego". Na swoją działalność dziennikarze zebrali prawie 3,3 mln zł, ale w ostatnim czasie wsparcie finansowe się zmniejsza.

Z niewielkim odzewem spotkał się natomiast Marcin Meller, który po rezygnacji z programu "Drugie śniadanie mistrzów" w TVN24 chce podobny format uruchomić na YouTubie.

Sekielski o Lisie: Nie wszystkie procedury zadziałały tak, jak trzeba

Tomasz Sekielski po przejęciu stanowiska naczelnego "Newsweeka" odniósł się do zarzutów kierowanych pod adresem całego wydawnictwa RASP. Z publikacji Wirtualnej Polski, która zawiera relacje wielu osób o mobbingu stosowanym przez Tomasza Lisa, można wnioskować, że pracodawca nie zareagował właściwie na sygnały pracowników.

Tomasz Sekielski przyznał, że "w firmie istniały i istnieją mechanizmy zapobiegające mobbingowi i innym niewłaściwym zachowaniom w pracy".

Niestety, w tym przypadku nie wszystkie procedury zadziałały tak, jak trzeba. Nie wynikało to jednak z chęci ukrywania czy tuszowania czegokolwiek. W niektórych przypadkach po prostu zabrakło komunikacji, zaufania i wrażliwości wykraczającej poza obowiązujące procedury

- stwierdza.

W tekście Szymon Jadczak wymieniał kolejne zgłoszenia, które pracownice i pracownicy redakcji składali w odpowiednich biurach i departamentach wydawnictwa. Żadne nie przynosiły efektów. Autor rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych działających w RASP. NSZZ "Solidarność" umawiało spotkanie osób, które zgłosiły mobbing, z przedstawicielami działu prawnego. Do spotkania nigdy nie doszło.

Menadżerowie nie reagowali - wynika z relacji dziennikarzy. Rozmówczyni WP podkreśla, że ujawnia to, co działo się w "Newsweeku", bo "chce, by władze firmy wiedziały, co się u nas dzieje. Bo z roku na rok jest coraz gorzej, a w ostatnich miesiącach napięcie jest tak wielkie, że lada chwila ktoś albo coś wybuchnie. Chciałabym się naradzić, co można zrobić, by sytuacja się poprawiła, żeby można było pracować bez strachu" - czytamy.

