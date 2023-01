Lekarze nie mają wątpliwości, że dzięki mobilnym punktom szczepień poradnie POZ zostałyby odciążone i bezpieczeństwo pacjentów zwiększyłoby się. Medycy chcą, żeby w aptekach szczepione były dzieci, które skończyły siedem lat. Obecnie jest to możliwe tylko w przypadku osób pełnoletnich.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Niedzielski: Naszym celem jest sprowadzenie zakażenia COVID do charakterystyki, jaką ma grypa

Apel lekarzy o uruchomienie mobilnych punktów szczepień

Lekarze, których wypowiedzi cytuje RMF FM, podkreślają, że dzięki mobilnym punktom szczepienia będą odbywać się sprawniej i duża część szczepionek zostanie wykorzystana. W przychodniach zaś personel medyczny będzie mógł skupić się na pomocy chorym.

Ta pomoc jest i pewnie będzie bardzo potrzebna, bo zdaniem ekspertów szczyt zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne jest dopiero przed nami. W najbliższych tygodniach będziemy obserwować efekt świąteczno-noworocznych spotkań oraz powrotu dzieci do szkół

- mówią medycy.

W tej chwili na oddziałach pediatrycznych pacjenci zajmują około 60 procent miejsc z przygotowanych 17 tysięcy łóżek. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci jest zakażenie wirusem RSV.

Według prof. Adama Antczaka, przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, pierwszymi osobami, które odczują duże obciążenie systemu ochrony zdrowia, będą pacjenci.

"Już teraz muszą się mierzyć z konsekwencjami dużego poziomu zachorowań, m.in. brakiem możliwości zgłoszenia się do placówek POZ z powodu dużej liczby przyjmowanych chorych" - zaznacza i dodaje, że najbardziej narażeni są pacjenci z grup ryzyka.

Minister zdrowia: Sytuacja jest pod kontrolą

We wtorek rano wiceminister zdrowia poinformował, że w ciągu ostatnich dziewięciu dni odnotowano 389 tysięcy zakażeń i podejrzeń zakażenia grypą. Waldemar Kraska po posiedzeniu sztabu kryzysowego przedstawił aktualną sytuację, związaną z zachorowaniami na grypę i według tych informacji, zapadalność na grypę wzrosła ze 111 do 113 osób na 100 tysięcy.

Wiceminister podkreślił natomiast, że spadła liczba chorych na grypę dzieci. "Widzimy, że okres międzyświąteczny przyczynił się do tego, że te infekcje szczególnie na grypę, ale także na RSV wśród tych najmłodszych występują nie w takim nasileniu, jak to było w poprzednim okresie" - powiedział Waldemar Kraska. Dodał: - Obserwujemy, i to jest wymierna w tej chwili wartość, zmniejszoną liczbę dzieci i młodzieży hospitalizowanych w oddziałach pediatrycznych, to jest w porównaniu do poprzedniego tygodnia o ponad 400 osób mniej w naszym kraju.

Widzimy, że jest wyhamowanie, jeśli chodzi o liczbę zachorowań. Nasze scenariusze wyglądają tak, że szczyt epidemii będziemy mieć wcześniej niż zwykle, czyli pod koniec lutego

- mówił z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>