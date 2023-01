Pogoda. Alerty IMGW: Silny wiatr w 14 województwach. Nad morzem gwałtowne wzrosty stanu wody

Cyklon Axel jest już nad Polską, w związku z czym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla Polski. W rejonach nadmorskich zagrożenie stanowić będą gwałtowne wzrosty stanów wody, w wielu regionach Polski powieje natomiast silny wiatr.

"W dzień pochmurno i przelotny deszcz, na północy i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. W Beskidach przyrost pokrywy o 10 cm, w Tatrach o 15 cm. Temp. maks. od 6 st. C na północy do 9 st. C na południu, zachodzie i w centrum. Wiatr w porywach do 80 km/h" - zapowiadał pogodę na czwartek IMGW na Twitterze.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

Cyklon Axel, który znajduje się nad Polską, wpływa na pogodę głównie w północnych i północno zachodnich rejonach, w ciągu dnia przesunie się on jednak w stronę centrum, co oznacza, że czeka nas sporo pogodowych zawirowań, choć temperatura powietrza nie będzie zimowa - miejscami na termometrach możemy zobaczyć nawet do 11 stopni Celsjusza. Temperaturę odczuwalną zmniejszać będą jednak silne porywy wiatru.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia (żółte) przed silnym wiatrem. Zagrożenie stanowić on będzie w województwach:

pomorskim (powiaty północne i zachodnie),

zachodniopomorskim,

lubuskim,

wielkopolskim,

kujawsko-pomorskim (oprócz powiatów wschodnich i północnych),

mazowieckim (powiaty zachodnie i południowe),

łódzkim,

dolnośląskim,

opolskim,

śląskim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

lubelskim (oprócz powiatów północnych).

Alerty pozostaną ważne do godz. 15 w czwartek 5 stycznia. Wiatr z zachodu powieje z prędkością od 30 do 45 kilometrów na godzinę, miejscami rozpędzi się nawet do 80 km/h. Najbardziej niebezpiecznie ma być wysoko w górach - tam wiatr może rozpędzić się nawet powyżej 100 km/h.

IMGW z ostrzeżeniami hydrologicznymi. Gdzie zrobi się niebezpiecznie?

IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne przed znacznymi wahaniami i wzrostami poziomów wody w strefie stanów wysokich. Lokalnie mogą one przekroczyć stany ostrzegawcze. Alert pierwszego stopnia dotyczy:

Wybrzeża Zachodniego i morskich wód wewnętrznych RP - Bałtyk południowy,

Wybrzeża Wschodniego i morskich wód wewnętrznych RP - Bałtyk południowo-wschodni.

