1 stycznia 2023 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nadało status miasta 15 miejscowościom w województwach łódzkim, mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. Od Nowego Roku w Polsce jest więc 979 miast. Dużym zainteresowaniem cieszy się też zmiana miejscowości na Podhalu.

Małopolska. Z map zniknie przysiółek Cipki we wsi Suche. "Dla gości to był powód do drwin"

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", urzędnicy zlikwidowali przysiółek Cipki we wsi Suche koło Poronina i Zębu (powiat tatrzański w województwie małopolskim). Wszystko za sprawą mieszkańców, którym od lat nazwa ta coraz bardziej przeszkadzała. Uchwała przeszła jednogłośnie, a pismo w sprawie zmiany nazwy przesłano z gminy Poronin do MSWiA w Warszawie.

Problemem dla mieszkańców byli głównie turyści, którzy przyjeżdżali, by zrobić sobie zdjęcia i żartować z nawy wsi. - Dziadkowie tłumaczyli, że to nazwa historyczna. Ale dla gości to był powód do drwin. Aż przykro się robiło. Zwłaszcza kiedy te mapy internetowe powstały i na nich nasze Cipki rzucały się w oczy, tośmy się już nie mogli opędzić od przykrych komentarzy - mówiła w rozmowie z "Wyborczą" 70-letnia pani Aniela.

Skąd jednak wywodzi się nazwa przysiółka Cipki w Suchem? Wszystko za sprawą pierwszych mieszkańców tych terenów, którzy najprawdopodobniej trudnili się cipkarstwem - tak na Podhalu dawniej nazywano koronkarstwo. W języku słowackim określenie to nadal funkcjonuje jako określenie wyrobów z koronek.

Decyzją urzędników w 2023 roku w Małopolsce zniknęły także inne nazwy miejscowości, takie jak: Krągła Choina, Zdarcica, Podbógdale, Pietrasówka, Łabuzówka, Szwaby, Gawęda czy Koło Szosy.

