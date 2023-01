"Jak nie wichura, to śnieżyca". Niż Axel przyniósł silny wiatr. Nawet do 120 km/h. IMGW ostrzega

"Jak nie wichura, to śnieżyca. Pogoda w kolejnych kilkudziesięciu godzinach będzie dynamiczna. Wszystko to za sprawą nurkujących z północnego zachodów niżów. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach pogodę w Polsce i regionie psuł będzie niż Axel" - czytamy na stronie fanipogody.pl.

Jak opisują synoptycy, wiatr już w środę stopniowo będzie się wzmacniał na zachodzie kraju. W górach na południowym zachodzie siła wiatru wg. modelu ICON przekraczać może 120 km/h. Także nad morzem porywy wiatru mogą sięgać do 100 km/h. W czwartek przed południem strefa silnego wiatru obejmie już cały kraj.

Ostrzeżenie IMGW i RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu"

Ostrzeżeniem meteorologicznym 1 stopnia przed silnym wiatrem objęta została przeważająca część kraju. Na północnym zachodzie występują również ostrzeżenia przed silnymi opadami deszczu.

- W województwach pomorskim i zachodniopomorskim obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne przed intensywnymi opadami deszczu. Spodziewamy się, że na tych obszarach, do jutra, do południa, może spaść do 30 milimetrów opadu - mówiła Ewa Łapińska.

Dodatkowo w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem, a także na Dolnym Śląsku, obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W tych regionach od godziny 15.00 do czwartkowego popołudnia prędkość wiatru może zbliżać się do 80 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia zostały wydane dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alerty będą obowiązywały najpóźniej do czwartku, do północy.

Z prognoz IMGW wynika, że wiatr nie powinien przekraczać 85 km/h. Ostrzeżenia wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, jeśli możesz, zostań w domu" - czytamy.