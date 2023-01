Wielkopolska. Śmierć dwóch osób na S5. Jest apel policji. "Pomóc może nawet z pozoru błahe nagranie"

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek na drodze S5 pomiędzy węzłem Śmigiel Północ a Kościan Południe. Siedząca za kierownicą audi kobieta najechała na dwie osoby leżące na jezdni. Policja apeluje do świadków o przekazywanie informacji oraz nagrań. Funkcjonariusze podkreślają, że liczy się nawet najdrobniejszy szczegół. Co więcej, od środy od godz. 14 do odwołania zablokowana będzie S5 w kierunku Wrocławia pomiędzy ww. węzłami.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Łukasz Antczak / Agencja Wyborcza.pl