Święto Trzech Króli już w najbliższy piątek. Czy 6 stycznia trzeba iść do kościoła?

Jednym z najstarszych świąt w tradycji chrześcijańskiej jest uroczystość Objawienia Pańskiego. 6 stycznia stanowi upamiętnienie objawienia się Boga pod postacią narodzonego w stajence Jezusa Chrystusa. Jest to niezwykle ważne święto dla całego Kościoła Katolickiego. Czy tego dnia wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej?

Święto Trzech Króli - Czy 6 stycznia trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Objawienia Pańskiego to jedno ze świąt nakazanych. Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego w święta nakazane, wszystkie osoby wierzące muszą udać się do kościoła, a w ciągu całego dnia powinny powstrzymać się od prac niekoniecznych. Oznacza to, że wierni zobowiązani są 6 stycznia do uczestnictwa we mszy świętej. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu uczestnictwo w nabożeństwie nie będzie tego dnia możliwe, dozwolone jest zgodnie z przepisami kościelnymi spełnienie tego obowiązku dzień wcześniej, czyli 5 stycznia.

Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego

- możemy przeczytać w Kodeksie prawa kanonicznego.

Warto wspomnieć, że w 2011 po ponad półwiecznej przerwie za sprawą ustawy o zmianach w Kodeksie pracy, wierni mogli znowu cieszyć się 6 stycznia dniem wolnym.

Święto Trzech Króli. Skąd wzięła się ta uroczystość?

Według tradycji święto Trzech Króli, czy inaczej uroczystość Objawienia Pańskiego zostało ustanowione na pamiątkę narodzin Jezusa. Symbolem uroczystości jest historia o Trzech Mędrcach ze Wschodu, którzy wiedzeni światłem gwiazdy przybyli do Betlejem aby złożyć pokłon i obdarować narodzonego Jezusa złotem, kadzidłem i mirrą. Na pamiątkę tego wydarzenia w kościele pali się kadzidło i święci się kredę, a w wielu miejscach w Polsce odbywają się orszaki Trzech Króli, podczas których organizowane są jasełka.