Radni Świdnika sprzeciwiali się "ideologii LGBT", teraz walczą z dyskryminacją. Bo tracą unijne środki

W marcu 2019 roku Rada Miasta Świdnik przyjęła stanowisko pod nazwą "Miasto Świdnik wolne od ideologii LGBT". Jego inicjatorem był posiadający większość klub radnych powiązanych z burmistrzem miasta Waldemarem Jaksonem.

REKLAMA

"Za" głosowało 11 radnych, sześciu było przeciw, a trzech się wstrzymało.

"Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy - zgodnie z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego - nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT" - stwierdzono wówczas.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jak informowały potem media, z powodu tego stanowiska Świdnik nie otrzymał m.in. 40 mln zł dofinansowania z funduszy norweskich. Radni opozycyjnego klubu Świdnik Wspólna Sprawa czterokrotnie próbowali przegłosować uchylenie dokumentu. Bezskutecznie.

Radni Świdnika nie chcą uchylić "strefy wolnej od LGBT". Dostali rachunki

We wrześniu 2019 r. dokonano korekty. Usunięto m.in. słowa o "ideologii LGBT". Stwierdzono jednocześnie, że rada popiera "troskę o rozwój moralny młodego pokolenia, instytucję rodziny oraz szkoły opartych o wartości chrześcijańskie". Dodano też, że konieczna jest "ochrona szkół i rodziny".

Zobacz wideo Zobacz także: Radna PiS przeciwna Samorządowej Karcie Praw Rodzin (2020 r.)

Świdnik z nowym stanowiskiem. "Sprzeciwiamy się dyskryminacji"

Pod koniec grudnia Andrzej Krupa, przewodniczący klubu radnych burmistrza, przedstawił nowy projekt stanowiska "w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności", które radni przyjęli przez aklamację.

"Rada Miasta Świdnik deklaruje, że godność każdego człowieka jest wartością niezbywalną i podlegającą szczególnej ochronie oraz sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną" - czytamy w dokumencie.

Jak wskazuje portal nowytydzien.pl, tym samym moc straciło stanowisko przyjęte w marcu 2019 r. i wrześniu 2021 r.

Sąd unieważnił dwie uchwały anty-LGBT. "Bezsprzecznie dyskryminują"

Radny Mariusz Wilk z klubu Świdnik Wspólna Sprawa mówił w rozmowie z Onet.pl, powodem miał być "strach przed brakiem możliwości pozyskiwania funduszy z UE".

- Pecunia non olet, czyli pieniądze nie śmierdzą, jak mawiali starożytni Rzymianie. Bez środków unijnych budżet Świdnika będzie zagrożony. Moim zdaniem to jedyny powód, który przeważył. Zresztą sami wcześniej podawaliśmy ten argument, by dotrzeć do tych ludzi, którzy mają tak zamknięte horyzonty - komentował.

Rząd ostrzega: uchwały o "ideologii LGBT" mogą prowadzić do utraty pieniędzy UE

Organizacje działające na rzecz praw osób LGBT od lat podkreślają, że "ideologia LGBT" nie istnieje.

Nie ma czegoś takiego jak 'ideologia LGBT' - są ludzie: geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe. Obywatele i obywatelki, którzy oczekują od państwa poszanowania swoich praw na równi z innymi obywatelami. Nazywanie takich potrzeb ideologią stanowi nagonkę na blisko dwa miliony obywateli

- pisały w czerwcu w liście do prezydenta Andrzeja Dudy organizacje pozarządowe, m.in. Kampania Przeciw Homofobii, stowarzyszenie Miłość nie wyklucza, fundacja Wiara i Tęcza, stowarzyszenie Parada Równości, stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA.