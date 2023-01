Sylwester i Nowy Rok zaskoczył wszystkich rekordowymi temperaturami. Mimo zapowiadanego na pierwszy weekend 2023 roku ochłodzenia, w drugiej połowie stycznia dominować będzie zdecydowanie wiosenna aura. Jaka pogoda czeka nas w tegoroczne ferie?

Pogoda na ferie 2023 - uczniowie będą musieli obejść się bez zimowego szaleństwa

Od początku nowego roku możemy obserwować anomalie związane z wysokimi temperaturami. Rekordowe wskaźniki na termometrach, czy zanikanie pokrywy śnieżnej nawet w górach to tylko część z nich. Jak kształtować się będzie pogoda w najbliższym czasie? Mimo chwilowego powrotu mroźnych, zimowych temperatur w pierwszym tygodniu stycznia, pozostała część miesiąca zapowiada się dość ciepło. Wszystko wskazuje więc na to, że uczniowie rozpoczynający ferie zimowe nie będą mogli liczyć na zimowe szaleństwo.

W 2023 roku ferie zimowe trwają od 16 stycznia do 26 lutego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał długoterminową prognozę, z której wynika, że w styczniu temperatury będą dość wysokie, jednak pozostawać będą w granicach normy wieloletniej z lat 1991-2020. Według amerykańskich prognoz odchylenie od normy temperatury w naszym kraju może wynieść 2-3 stopnie Celsjusza, a miejscami nawet 4 st. C, jednak chwilowe większe ochłodzenia również będą możliwe.

Początek ferii dla części uczniów będzie więc ciepły z temperaturami od 5 st. C. w centrum Polski do maksymalnie 7 st. C. na południu. Najzimniej będzie na wschodzie. Luty będzie nieco chłodniejszy, ale wciąż przez wiele czasu temperatura może być dodatnia. Nie ma co więc spodziewać się intensywnych opadów śniegu, czy siarczystych mrozów. Zamiast tego należy przygotować się na opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Ferie zimowe 2023 - harmonogram

Ferie zimowe w 2023 odbywają się w czterech turach. Pierwsze województwa rozpoczynają wolne już 16 stycznia. Oto dokładne daty ferii zimowych dla wszystkich województw: