TVN24 na celowniku władzy za jeden film. Dlatego Gazeta.pl teraz go publikuje

"Siła kłamstwa" to efekt wielu lat dziennikarskiej pracy na najwyższym poziomie. Nie będzie dużym spoilerem, jeśli powiemy, jak reportaż się kończy: przedsięwzięcie Antoniego Macierewicza i jego obsesyjnie poszukująca dowodów na zamach w Smoleńsku podkomisja okazują się tworem, który zadrwił nie tylko z faktów, ale i uczuć części rodzin smoleńskich. To wszystko za publiczne pieniądze.

To, co dla widzów jest oczywiste, nie mogło być takie dla Antoniego Macierewicza, który złożył na TVN24 oficjalną skargę do KRRiT, a rada pod kierownictwem wybranego przez posłów PiS Macieja Świrskiego ochoczo podjęła postępowanie, które może zakończyć się karą pieniężną dla nadawcy, a zdaniem byłego szefa Rady Juliusza Brauna, nawet utratą koncesji.

- Celem takiej kary jest wyłącznie próba ograniczenia krytyki dziennikarskiej związanej z działalnością podkomisji. Jest to niedopuszczalne w świetle konstytucyjnych zadań prasy, która jest zobowiązana do kontroli instytucji publicznych - powiedziała Anita Werner w oświadczeniu redakcji Faktów i TVN24. - W TVN będziemy publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne. Nasi widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać. Na tym polega wolność słowa.

W Gazeta.pl też tak uważamy. Dlatego publikujemy "Siłę kłamstwa" i wybieramy prawdę w przeciwieństwie do funkcjonariuszy władzy, którzy jeszcze tego nie potrafią.

Zapraszamy na reportaż.