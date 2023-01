Częstochowa. Napad na bank w centrum miasta. "Nagle zaroiło się od policjantów"

Zobacz wideo Stawka vat do góry, ceny paliw bez zmian. "Przepłacaliśmy od jesieni"

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. Mężczyzna wszedł do banku Millennium i przy użyciu przedmiotu przypominającego broń zażądał wydania pieniędzy.

Jak podaje Polskie Radio Katowice, napastnik miał również grozić pracownikom placówki zdetonowaniem materiałów wybuchowym

Częstochowa. Napad na bank w centrum miasta

- O godzinie 14:19 otrzymaliśmy zgłoszenie o rozboju, do którego miało dojść w jednej z placówek bankowych w centrum miasta - przekazała, cytowana przez "Dziennik Zachodni", podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowa częstochowskiej policji.

- Policyjne syreny było słychać z wielu zakątków miasta. Nagle w centrum zaroiło się od policjantów. Dawno takiej akcji w tym mieście nie było - powiedział jeden z przechodniów.

Policjanci szybko podjęli działania. Dotarli na miejsce napadu, kiedy mężczyzna pakował pieniądze. 29-latek został zatrzymany.

W zdarzeniu nikt nie został ranny.

