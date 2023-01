W niedzielę 1 stycznia doszło do dramatycznego wypadku. Mężczyzna kierujący jaguarem jechał drogą na odcinku Mostki i Przełazy w województwie lubuskim. Rozpędzony samochód nagle wypadł z drogi i z potężną siłą uderzył w drzewo, łamiąc je.

Lubuskie. Tragiczny wypadek w nowy rok. Na miejscu zginęły dwie młode osoby

Z auta samochodu wypadł silnik. Następnie pojazd się zapalił. Siła uderzenia samochodu w drzewo była tak ogromna, że z jaguara wypadła jedna osoba. Druga spłonęła w aucie. Obaj młodzi mężczyźni zginęli na miejscu.

Na miejsce o godzinie 8:51 wezwane zostały służby alarmowe. "Świebodzińscy strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na drodze nr 1223 do Przełaz. Do zdarzenia zadysponowano 4 zastępy, 3 x JRG Świebodzin i jeden zastęp z OSP Mostki. Niestety, po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że śmierć poniosły dwie osoby podróżujące pojazdem. Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku prowadzi policja z komendy w Świebodzinie pod nadzorem prokuratury" - czytamy we wpisie straży pożarnej ze Świebodzina.

Z ustaleń portalu poscigi.pl wynika, że jeden z mężczyzn, który zginął w wypadku, miał około 18 lat. Konieczna była identyfikacja ofiar.

Według danych na 2021 rok na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 2233 osoby. To także niższy wynik niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2491 osób (o 258 mniej). W 2020 roku w wypadkach rannych zostało 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9064 mniej niż w 2019 r.

