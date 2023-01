Kazimierz Marcinkiewicz z zarzutami. Chodzi o uchylanie się od płacenia alimentów byłej żonie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota skierowała w grudniu 2022 roku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Marcinkiewiczowi. Potwierdziła to rzecznika prokuratury Aleksandra Skrzyniarz.



Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Marcinkiewiczowi

Kazimierz Marcinkiewicz został oskarżony o to, że "uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości wyrokami sądu na rzecz pokrzywdzonej" - przekazuje "Super Express". Mowa o okresie od 22 listopada 2021 roku do 18 listopada 2022 roku. Decyzją sądu Marcinkiewicz miał wtedy płacić swojej byłej żonie Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz ponad 4 tys. złotych miesięcznie. Za niestosowanie się do obowiązku alimentacyjnego grozi mu teraz kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku więzienia.

Marcinkiewicz był oskarżony o niepłacenie alimentów. Znamy wyrok

Była żona Kazimierza Marcinkiewicza ma zasądzone alimenty od 2014 roku

Kazimierz Marcinkiewicz od wielu lat toczy spór z byłą żoną o niepłacenie alimentów. Oskarżenie, które postawiono w grudniu, jest już drugim w tej sprawie. We wrześniu 2022 roku sąd drugiej instancji w Warszawie utrzymał wyrok sądu rejonowego z 2021 roku. Dotyczył on niepłacenia przez byłego premiera alimentów na rzecz byłej żony od sierpnia 2017 roku do maja 2020 roku.

W sumie Marcinkiewicz jest zobowiązany zapłacić byłej żonie 136 tys. złotych - informuje "Super Express". Postępowanie w tej sprawie zostało jednak umorzone na dwa lata, aby były premier mógł płacić zaległe alimenty, które zostały zasądzone Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz po wypadku samochodowym, do którego doszło w 2014 roku - kobieta prowadziła samochód i wjechała w ekran dźwiękowy. Od tej pory była żona Marcinkiewicza zaczęła się publicznie pojawiać ze stabilizatorem unoszącym ramię. Informowała w mediach, że w wyniku wypadku doszło do częściowego paraliżu jej lewej ręki oraz nadwrażliwości czuciowej, co uniemożliwiło jej pracę - przekazuje "Polityka".

Kazimierz Marcinkiewicz w latach 2005-2006 był pierwszym premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Następnie od 2007 do 2008 roku pełnił funkcję dyrektora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. W 2007 roku odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, po czym deklarował poparcie dla Platformy Obywatelskiej. W latach 2008-2013 pracował w Goldman Sachs Group Incorporated. Następnie były premier wycofał się z życia publicznego, jego sytuacja materialna diametralnie się pogorszyła, co wpłynęło na niemożność płacenia alimentów byłej żonie - podaje "Polityka". Był dwukrotnie żonaty - z Marią rozwiódł się w 2009 roku, po czym w tym samym roku ożenił się z Izabelą. Rozwód uzyskali w 2018 roku. Para często i chętnie dzieliła się szczegółami ze swojego życia prywatnego.

