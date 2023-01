Pomorskie. Na przystanku w Słupsku leżała pijana 13-latka. Zabrało ją pogotowie

Pijaną 13-latkę, leżącą na przystanku w Słupsku, znalazło dwóch chłopców w sylwestra po godz. 17. Wezwali pogotowie i dziewczyna trafiła do szpitala. Na szczęście doszła do siebie i została wypisana do domu.

3 Fot. Jan Rusek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl