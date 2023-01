Uroczystość Objawienia Pańskiego znana pod nazwą święta Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Stanowi ono upamiętnienie objawienia się Boga pod postacią narodzonego w stajence Jezusa Chrystusa. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego w tym dniu wierni mają obowiązek nie tylko uczestniczenia we mszy świętej, ale także powstrzymania się od pracy. Czy w związku z tym 6 stycznia jest dniem wolnym?

REKLAMA

Zobacz wideo Napis K+M+B wcale nie oznacza imion trzech królów

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Święto Trzech Króli. Co symbolizuje 6 stycznia?

Święto Trzech Króli stanowi jedno z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół. Uroczystość Objawienia Pańskiego według tradycji została ustanowiona na pamiątkę narodzin Jezusa. Według Ewangelii tego dnia, aby złożyć pokłon dzieciątku, do Betlejem udali się trzej królowie - Kacper, Melchior i Baltazar. Podążający za jasno świecącą gwiazdą mędrcy ze Wschodu mieli ze sobą dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Na pamiątkę tego wydarzenia podczas mszy świętej, odprawianej w kościele 6 stycznia, święci się kadzidło i kredę, którą następnie wierni zabierają do domów, aby na drzwiach wejściowych zapisać litery K+M+B (od imion Trzech Króli) albo C+M+B (z łac. Christus Mansionem Benedicat, czyli "Chryste błogosław temu domowi") oraz datę aktualnego roku. W wielu miejscach z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego organizowane są barwne orszaki Trzech Króli.

Czy 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy?

Do 1960 roku 6 stycznia był uznawany ustawowo za dzień wolny od pracy. Po tym czasie władza komunistyczna usunęła je z oficjalnego kalendarza. Przez lata wierni występowali z inicjatywą, aby przywrócić świętu Trzech Króli status dnia wolnego od pracy. Udało się to dopiero w 2010. Tego roku Sejm uchwalił ustawę o zmianach m.in. w Kodeksie pracy. Tym sposobem 6 stycznia ponownie ustanowiono dniem wolnym i już w 2011 roku po ponad półwiecznej przerwie wierni mogli celebrować uroczystość Objawienia Pańskiego bez konieczności udawania się do pracy.

Zgodnie z przepisami w tym roku również 6 stycznia będzie wolnym od pracy. Dzięki temu, że w 2023 roku przypada on w piątek, będziemy mogli cieszyć się dłuższym weekendem. Należy jednak pamiętać, że z tego powodu większość sklepów będzie tego dnia zamknięta, a restauracje, bary czy puby mogą pracować w zmienionych godzinach.