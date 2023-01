Zobacz wideo "Nie polecę, nie warto", czyli jak oszczędzić na wakacjach. Bronek radzi w "Co tak drogo"

CNN w artykule zamieszczonym w sekcji poświęconej podróżom zwraca uwagę na fakt, że turystyka wielu krajów powoli wraca do stanu sprzed początku pandemii COVID-19. Według Światowej Organizacji Turystyki ONZ do końca 2022 r. ruch turystów osiągnie 65 procent poziomu sprzed pandemii, a niektóre regiony i miejsca osiągnęły już poziom 80-90 procent odwiedzin z 2019 roku - informuje stacja. W związku z tym turystycznym ożywieniem redakcja działu Travel (Podróże) podała 23 lokalizacje, które warto odwiedzić w roku 2023.

REKLAMA

Na pierwszym miejscu listy znalazła się Polska. Jak piszą autorzy artykułu, wspólna granica z Ukrainą oznacza, iż nasze państwo przyjęło najwięcej ukraińskich uchodźców spośród wszystkich krajów, które wyciągnęły pomocną rękę z chwilą rosyjskiej agresji.

"Niezależnie od tego, czy chcesz spędzić wakacje w iście królewskim pałacu w Warszawie albo wyskoczyć na kilka dni do Krakowa, Gdańska, Wrocławia albo Poznania czy zaszyć się w lasach, nad jeziorami albo w górach - masz okazję zrobić dobry uczynek tylko poprzez spędzenie wakacji w Polsce" - czytamy w artykule. Jak pisze autorka wpisu o Polsce, Julia Buckley z działu poświęconemu podróżom, wizyta w Polsce daje możliwość "pokazania solidarności z krajem, który podobną solidarność okazał narodowi ukraińskiemu".

Więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

CNN poleca lokalizacje na 2023. Co jeszcze warto odwiedzić?

Na drugim miejscu zestawienia przygotowanego przez CNN znalazła się Australia Zachodnia. 20 kwietnia 2023 roku będzie tam można obserwować niezwykłe zjawisko - całkowite zaćmienie Słońca. Choć będzie widoczne przez około 60 sekund, "miasto Exmouth i półwysep Ningaloo, na którym się znajduje, przygotowują się na nie od ponad roku" - informuje CNN. Jak czytamy w artykule, do dyspozycji obserwatorów przygotowywane są specjalne platformy widokowe.

Na kolejnym miejscu znalazło się miasto Liverpool. Jak informuje CNN, warto je odwiedzić nie tylko ze względu na to, że jest kolebką jednego z najsłynniejszych zespołów - The Beatles. W maju ma się tam bowiem odbyć konkurs piosenki Eurowizji. Z kolei w czerwcu miasto będzie obchodzić 25-lecie festiwalu współczesnych sztuk wizualnych Liverpool Biennial. W wydarzeniu, które ma potrwać do września, weźmie udział ponad 30 międzynarodowych artystów i kolektywów. Anglia obchodzi również Rok Wybrzeża w 2023 r. Z tej okazji wzdłuż wybrzeży kraju odbywają się festiwale jedzenia i sprzątanie plaż.

Wśród innych propozycji znalazły się między innymi: Charleston w Karolinie Południowej (USA), Wilno, Grecja, szwedzki Goteborg, szwajcarskie Gruyeres, a także Laos, Bogota w Kolumbii czy Dolina Mustang w Nepalu.