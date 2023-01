Białystok. Antyszczepionkowcy wydali "wyrok" na Truskolaskiego. Staną przed sądem

Prokuratura Okręgowa w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, które kierowały groźby m.in. wobec prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Chodzi o wydarzenia ze stycznia ubiegłego roku, kiedy to antyszczepionkowcy nawoływali do wykonania pseudowyroku śmierci.

