W pierwszej części tygodnia w pogodzie będzie wiosennie. Kolejne rekordy temperatury w styczniu raczej nie padną, jednak nadal będzie ciepło, jak na styczeń. Później temperatura spadnie i nadejdzie silna śnieżyca.

Kiedy będzie padał śnieg? Prognoza do niedzieli 8 stycznia

W nocy z czwartek na piątek 6 stycznia śnieg zacznie padać w północno-wschodniej Polsce. Z czasem front opadów obejmie nie tylko województwo podlaskie, ale też województwa warmińsko-mazurskie, pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie i małopolskie. Dość szybko opady przerodzą się w deszcz ze śniegiem.

Po południu śnieg z deszczem ma padać także w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim przewidywane są natomiast bardzo intensywne opady deszczu.

W sobotę śnieżyce będą występowały głównie we wschodniej Polsce. Śnieg pojawi się w województwach pomorskim, warmińsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Na obszarze tym może pojawić się także gołoledź. Stopniowo opady będą zanikać, a w niedzielę 8 stycznia nie powinno już nigdzie padać.

Warto dodać, że prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.

Poza śniegiem spadnie też temperatura. Zapowiada się szok termiczny

Jak podaje portal fanipogody.pl, zarówno amerykański model pogody GFS, jak i europejski ECWMF prezentują spadek temperatury na wschodzie kraju. W nocy z czwartku na piątek dojdzie do "walki wiosny z zimą". Na wschodzie termometry mogą pokazać do -10 stopni. W nocy z piątku na sobotę nad północny wschód napłynie chłodna masa arktycznego powietrza, a południe kraju będzie pod wpływem cieplejszego powietrza - różnica między tymi regionami może wynieść aż 15-20 stopni. W nocy z soboty na niedzielę temperatura na wschodzie spadnie do -16 stopni.

"Czeka nas ochłodzenie i przypomnienie warunków zimowych w Polsce. W przeciągu tygodnia przeżyjemy szok termiczny, bo temperatura miejscami może spaść nawet o ponad 30 stopni w porównaniu do początku stycznia. Ponownie pojawią się opady śniegu i problemy na drogach wraz z tworzeniem pokrywy śnieżnej" - podaje dobrapogoda24.pl.

