Czeka nas załamanie pogody w Trzech Króli. Spadnie dużo śniegu, a temperatura? Nawet - 14 stopni

1 stycznia 2023 roku był najcieplejszym powitaniem nowego roku w historii. O północy w Otmuchowie było 16,8 stopnia, w Słubicach termometry pokazały 16,5 stopnia. Niestety osoby, które wolą wysokie temperatury, muszą uzbroić się w cierpliwość, zima nie zamierza dać za wygraną. Czeka nas spore ochłodzenie.

Pogorszenie pogody. IMGW: Miejscami pojawiać się będą opady deszczu

"W tym tygodniu Polska znajdzie się w cyrkulacji zachodniej. Od zachodu przez obszar kraju przemieszczać się będą kolejne niże, co zapewni nam zmienną i wietrzną pogodę. Stopniowo będzie się ochładzać. Zdecydowane ochłodzenie od piątku na północnym wschodzie kraju, gdzie ponownie wystąpi ujemna temperatura powietrza. Miejscami pojawiać się będą opady deszczu, na wschodzie i południu również deszczu ze śniegiem, w górach - śniegu" - informuje IMGW.

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek przekazała, że na pogodę w Polsce wpływa wir niżowy Magdalena z centrum wędrującym znad Bałtyku w kierunku Estonii i Rosji.

We wtorek wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 9 st. C, najcieplej na Opolszczyźnie około 10 st. C, najchłodniej w obszarach podgórskich około 4 st. C.

W środę dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz występować będą opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna do 10 st. C. W czwartek już w całym kraju przewaga zachmurzenia dużego. Okresami występować będą opady deszczu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Jeszcze dość ciepło, temperatura maksymalna do 10 st. C.

Pogoda w Polsce. Powrót śnieżyc i przymrozków

Jak podaje tvnmeteo.pl, w święto Trzech Króli, w pasie od Kaszub, przez centrum kraju, po Podkarpacie i Lubelszczyznę pojawią się obfite opady mokrego śniegu do 5-10 centymetrów, a w górach do 20 cm.

Warunki na drogach będą trudne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Sobota zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami.

"Opady śniegu okresami będą występować na wschodzie, południu i w centrum, spadnie do 1-5 cm. Rano będzie mroźno. Przy pogodnym niebie temperatura może spaść do poziomu -12 st. C w środkowej części kraju, a na północy znajdzie się w granicach od -11 do -14 st. C. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od -7 st. na Suwalszczyźnie, przez -5 st. C w centrum, do 1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunków wschodnich, będzie wiać słabo" - informuje tvnmeteo.pl