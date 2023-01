Wejherowo. Śmierć rocznej dziewczynki. Są wstępne wnioski po sekcji zwłok dziecka

Prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku potwierdziła w rozmowie z Gazeta.pl, że wstępna opinia z przeprowadzonej w poniedziałek sekcji zwłok wskazała gwałtowne uduszenie jako przyczynę śmierci dziecka.

Śledczy na razie nie ujawniają, w jakich okolicznościach mogło dojść do tragedii.

Wejherowo. Śmierć rocznej dziewczynki

Prok. Grażyna Wawryniuk przekazała nam, że wciąż trwa wyjaśnianie sprawy. Decyzje co do ewentualnych prokuratorskich zarzutów mogą zapaść we wtorek.

W związku ze sprawą zostały zatrzymane trzy osoby. To rodzice dziecka - 29-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, a także ich 43-letni sąsiad. Mężczyzna pił alkohol razem z ojcem dziecka.

