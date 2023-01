Jacek Jaworek jest ścigany od lipca 2021 roku. Wiadomo, że śledztwo ws. podejrzanego o zabójstwo trzech osób mężczyzny zostało przedłużone do 10 kwietnia. Polscy śledczy zwrócili się do Stanów Zjednoczonych, by uzupełniły dane ws. poszukiwanego. Obecnie pod uwagę brane są dwie wersje wydarzeń.

