W programie "Uwaga!" TVN został wyemitowany program o 14-letniej Wiktorii, która w przeszłości była wykorzystywana seksualnie przez sąsiada. Mimo prawomocnego wyroku skazującego mężczyzna nadal przebywa na wolności i dręczy dziewczynę.

Skazany za pedofilię widziany pod blokiem ofiary. Sąd odroczył wykonanie wyroku

W wieku 12 lat dziewczynka wyznała rodzicom, że skrzywdził ją mieszkający naprzeciwko sąsiad. Była w fatalnym stanie psychicznym, do dziś pozostaje pod opieką lekarzy specjalistów. Śledztwo prokuratury potwierdziło zeznania Wiktorii, a mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na cztery i pół roku więzienia. Przez pięć lat obowiązuje go także zakaz zbliżania się do dziewczyny na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Mimo to mężczyzna nadal przebywa na wolności i widywany jest pod blokiem Wiktorii. Sąd odroczył mu wykonanie kary na pół roku ze względu na sytuację rodzinną mężczyzny. Jak wyjaśnił "Uwadze" TVN rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu Tomasz Koronowski: - Chodziło o okoliczności związane z zapewnieniem odpowiednich środków utrzymania rodzinie skazanego.

Mężczyzna, pomimo sądowego zakazu zbliżania się do swojej ofiary, krąży pod jej blokiem.

- Widziałam, przeważnie z okna, jak zbliża się do naszego bloku. Nie wiem, czy wchodził do klatki, ale na pewno nie wchodził na górę. Jak okrążał blok, to pokazywał środkowy palec albo język – opowiada reporterom stacji pani Natalia, matka Wiktorii. Dodaje też, że za każdym razem zgłaszała to dzielnicowemu, ale nie przyniosło to skutku. A obecność mężczyzny w pobliżu bloku wywołuje u nastolatki ogromny stres.

- Jeśli to orzeczenie nie jest respektowane, organy procesowe powinny niezwłocznie podejmować czynności do jego egzekwowania. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, żeby sprawca takiego czynu pozwalał sobie na łamanie takich zakazów – mówi "Uwadze" TVN adwokat Piotr Brzozowski.





Pedofil nadal na wolności. "Chciałam wziąć nóż i dźgać go w brzuch"

Mężczyzna był skazany za to, że między majem 2019 roku a październikiem 2020 roku "doprowadził małoletnią poniżej 15. roku życia do obcowania płciowego". Sprawa mocno odbiła się na stanie psychicznym dziewczynki. "Dzisiaj chciałam iść do piwnicy, wziąć nóż i dźgać go w brzuch kilka razy, ale zrezygnowałam. Pomyślałam o dziadkach, do których jadę" - napisała w mediach społecznościowych. Matka Wiktorii przyznała, że początkowo myślała, że córka próbuje zwrócić na siebie uwagę. - Jednak po tylu próbach samobójczych wiem, że to dzieje się naprawdę i obawiam się każdego dnia, czy nie stanie się to najgorsze - powiedziała.

Reporterzy "Uwagi" odwiedzili dom skazanego. Jego żona tłumaczyła, że mąż faktycznie był pod blokiem Wiktorii, ale tylko dlatego, by odebrać własne dziecko od bratowej. Wiktoria, zdaniem kobiety, w bloku tym nie mieszka, tylko tego dnia się tam zjawiła.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>